روبرتسون: لقد حان وقت صعود ليفربول لمنصات التتويج

مدافع الريدز يرى الفرصة سانحة أمام فريقه هذا الموسم

يعتقد أندرو روبرتسون ظهير نادي ليفربول الإنجليزي، أن الوقت قد حان لتحقيق فريقه للبطولات هذا الموسم.

ليفربول يحتل المركز الأول بصدارة البريميرليج، متفوقاً على مانشستر سيتي بفارق نقطة، مع امتلاك الأخير لمباراة مؤجلة.

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الريدز أيضاً فرصتهم جيدة في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجهون بورتو البرتغالي في دور الثمانية.

روبرتسون قال عن فرص فريقه بتحقيق الألقاب:"الجميع انقض علينا بسبب اهتزاز النتائج، لاعتقادهم أننا نعاني من كبوة لن نخرج منها".

وأضاف:"هذا شيء طبيعي في كرة القدم، تعادلنا مرتين، ليست النتائج الأسوأ ولكننا لعبنا ضد مانشستر يونايتد وإيفرتون خارج ملعبنا".

وتابع:"لأننا في سباق محتدم على اللقب، مانشستر سيتي تفوق علينا بنقطة والبعض اعتقد أننا في وضع كارثي".

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واستكمل الاسكتلندي:"ظهرنا بمستوى جيد جداً هذا الموسم، والآن حان الوقت لنفوز بالبطولات التي نسعى خلفها".

تصريحات روبرتسون تأتي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي يعود بعدها ليفربول لمواجهة توتنهام بالجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج، في 31 مارس الجاري.