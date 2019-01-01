روبرتسون لا يفكر في لقب البريميرليج

الأسكتلندي يؤكد أن الصراع سيظل مستمر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدافع الأسكتلندي، أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لليفربول، على أهمية الخروج بشباك نظيفة من مواجهة اليوم أمام بورنموث.

ونجح ليفربول في الفوز على بورنموث في الجولة الـ26، بثلاثية نظيفة من توقيع ماني وصلاح وفينالدوم.

وعلق روبرتسون على الفوز عقب نهاية اللقاء قائلاً: "كنا نعرف أن الخروج بشباك نظيفة أمر مهم، لم نخرج بشباك نظيفة في المباريات الأخيرة".

وواصل: "تسجيل الهدف كان مهمً، لكننا قمنا بنفس الأمر في المواجهتين السابقتين ولم نفز، لا تستطع الحصول على راحة بعد التفوق 2-0، الهدف الثالث يقتل اللقاء، هذا ما يعني الاحترافية".

👑 الملك المصري يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع الريدز 👌



⚡️ “محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول بعد هدف بورنموث🔝”https://t.co/ANtfWwFnHx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

وكان ليفربول قد فشل في الفوز في المواجهتين الأخيرتين، بالتعادل بهدف لكل فريق، أمام ليستر سيتي ثم وست هام.

وأردف الظهير الأيسر: "لقد قدمنا أداء جيد في المباراة، علينا أن نظل مرتاحين، هناك 12 مباراة أخرى على النهاية، ليس علينا التفكير في اللقب، الأمور ستسير في طريقها".

كلوب يفسر أهمية الفوز على بورنموث وشعور جماهير ليفربول

وعاد الريدز للصدارة بفارق 3 نقاط عن سيتي الذي يلتقي غدًا مع تشيلسي في قمة الجولة الـ26.