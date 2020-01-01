روبرتسون: صلاح وماني سيحبان تسجيلي للأهداف، وهذا كان سيدمرني قبل عامين

أندي روبرتسون نجم فريق ليفربول يتحدث عن هدفه في مرمى آرسنال وتسببه بهدف المدفعجية الوحيد.

أعرب أندي روبرتسون نجم فريق ليفربول عن سعادته بفوز فريقه بالأمس على نظيره آرسنال في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبرتسون لصالح الموقع الرسمي لليفربول، وأكد خلالها أن صلاح وماني يسعدان لتسجيله الأهداف بتلك الطريقة.

وقال روبرتسون: "أحب تسجيل وصناعة الأهداف، لكن قبل كل هذا أفضل الدفاع وأحبه أكثر من أي شيء، لذلك جزء مني لا يزال غير سعيد لأنني تسببت في هدف آرسنال، لكن حقيقة فوزنا باللقاء ومساعدتي للفريق ستجعلني أنام بهدوء".

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وأضاف: "بالطبع تسجيل الأهداف وصناعتها يسعدني، أتمنى أن أستمر في الظهور بالأماكن المناسبة كما كان الحال أمام آرسنال، وأظن أن محمد صلاح وساديو ماني سيكونان سعيدان بذلك".

وأكمل عن كرة هدف آرسنال: "ليس علينا أن نشكو كثيرًا فبغض النظر عن صناعتي لهدفهم فـ 99% من تلك الكرات أقوم بتشتيتها بنجاح، وزملائي نجحوا في إخراجي من حالتي السيئة، قبل عامين فقط كانت تلك الكرة لتؤثر على ما أقدمه من مستويات".

وأنهى تصريحاته: "لقد أظهرنا رد الفعل المناسب على الهدف، وسريعًا سجلنا هدفنا، وتعاملنا معهم بشكل جيد وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف".

جدير بالذكر أن روبرتسون كان قد تسبب في الهدف الوحيد لآرسنال قبل أن يصلح خطأه ويسجل لليفربول في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف وحيد.