روبرتسون: حتى ركل ميسي لا يوقفه، ولا أتمنى انضمامه لمانشستر سيتي

أندي روبرتسون نجم ليفربول يشيد بميسي قائد برشلونة ويتمنى ألا ينضم لصفوف مانشستر سيتي.

أشاد أندي روبرتسون نجم فريق ليفربول بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، مؤكدًا أنه سيكون في مصاف الأفضل في التاريخ بيليه ومارادونا عند اعتزاله كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية له، وأكد خلالها على أمله ألا ينضم ميسي لصفوف مانشستر سيتي حتى لا يمنحهم المزيد من الجودة.

وقال روبرتسون: "البعض يعتقد أن الطريقة الوحيدة ليتم إيقاف ليونيل ميسي هي الركل، لكن ذلك غير صحيح، فهو دائمًا ما ينهض ويطلب الكرة من جديد".

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وأضاف: "عندما تلعب أمامه يكون عليك التخمين أين سيذهب سواء لليمين أو لليسار، اللعب ضده متعب عقليًا أكثر منه جسديًا".

وأكمل: عن الأخبار السابقة حول انضمام ميسي لمانشستر سيتي: "لم أكن متحمسًا لتلك الأنباء على الإطلاق، كان سيأخذهم لمستويات أخرى تمامًا".

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وأردف: "هم بالفعل مستواهم مميز لكن لو انضم لهم ميسي الأفضل في العالم سيكون مستواهم في مكان آخر".

وأنهى تصريحاته: "هو لاعب لا يصدق، بمجرد أن يعتزل كرة القدم سيتذكر الجميع تاريخه، سيكون في نفس المصاف مع بيليه ومارادونا كالأفضل في التاريخ".

جدير بالذكر أن روبرتسون كان قد اعتذر مسبقًا عن دفعه لميسي في المباراة التي جمعت برشلونة وليفربول بدوري أبطال أوروبا عام 2019.