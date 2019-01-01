روبرتسون بعد ثلاثية مانشستر سيتي: مباراة بطولة وهذا موعد الحسم

الظهير الأيسر يتحدث بلغة العقل بعد تخطي المنافس المباشر بالثلاثة

أعرب مدافع ليفربول الأيسر أندي روبرتسون عن سعادته، بعد الفوز الثمين الذي تحقق على حساب مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد بنتيجة 3-1 في قمة مواجهات المرحلة الـ12 للبريميرليج.

وقال المدافع الاسكتلندي في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة "من الواضح أنهم (مانشستر سيتي) حققوا اللقب الموسم الماضي لأنهم لعبوا مباراة كبيرة مثل هذه، لذا الفوز بهذه المباراة في غاية الأهمية".

وأضاف "لم نكن الطرف الأفضل في الدقائق الأولى، وأعتقد أنهم خلقوا فرصتين في الدقائق الخمس الأولى، لكن تسديدة فابينيو كانت علامة فارقة في المباراة، فهو لاعب دولي وبفضل هدفه حصلنا على التقدم، ثم دافعنا بعد ذلك بكل قوتنا".

وختم حديثه "في نهاية الموسم الماضي لم يخسر مانشستر سيتي أي نقطة، ونحن حاولنا مواصلة الضغط عليهم، وقد نجح الأمر الموسم الماضي نوعًا ما، وهذا الموسم الأمور تبدو جيدة جدًا، وعمومًا سنعرف أين نحن بعد عيد الميلاد والانتهاء من فترة ازدحام المباريات".

أنفيلد هو أكثر ملعب قهر جوارديولا 👊🏟️



📊 4 هزائم لبيب في أنفيلد .. أكثر ملعب خسر عليه الإسباني طوال مسيرته التدريبية ✋ pic.twitter.com/MNu7jdgdnd — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

وواصل ليفربول انفراده بصدارة البريميرليج بالوصول للنقطة الـ34، مبتعدًا عن بيب جوارديولا ورجاله بثماني نقاط وسبع عن الثنائي ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثاني والثالث.