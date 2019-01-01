روبرتسون: التفوق على مانشستر سيتي يساوي التتويج بالبريميرليج

كيف يرى روبرتسون المنافسة على البريميرليج بين مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وليستر سيتي؟

قال الظهير الدولي الأسكتلندي أندرو روبرتسون نجم نادي ليفربول إن إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز فوق مانشستر سيتي يعني التتويج باللقب.

وكان ليفربول قد نجح في التغلب على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في القمة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز ليفربول صدارته للبريميرليج بهذا الفوز، بينما تراجع مانشستر سيتي للمركز الرابع خلف الريدز وتشيلسي وليستر سيتي، وبفارق 9 نقاط كاملة عن الصدارة.

وحول ذلك، قال روبرتسون إن الفوز على مانشستر سيتي يعد خطوة هامة في سباق المنافسة على اللقب، مؤكدًا أنها تنحصر بشكل كبير بين ليفربول والسيتي فقط.

وأضاف: "لا يهم حسابات المراكز في الوقت الحالي لأنه ما زال الكثير من الوقت حتى نصل إلى نهاية المنافسة، ولكن هدفنا أن ننهي الموسم فوق مانشستر سيتي، أن نظل فوقهم هذا سيعني اللقب في النهاية"

وتابع: "ليستر سيتي وتشيلسي يقدمان مستويات مميزة ولكن المنافس الحقيقي هو مانشستر سيتي، لقد أثبت ذلك أكثر من مرة خلال المواسم الأخيرة"

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يذكر أن ليفربول قد وصل بانتصاره على مانشستر سيتي إلى النقطة رقم 34، وذلك خلال 12 مباراة فاز بـ 11 منها وتعادل في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد.