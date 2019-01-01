روبرتسون: استفدت كثيرًا من انضمام صلاح لليفربول

روبرتسون يتطرق للحديث عن صلاح ويسترجع ذكريات انضمامه إلى ليفربول

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تحدث أندرو روبرتسون نجم نادي ليفربول عن ذكريات انتقاله إلى الريدز بعد مرور عامين على توقيعه مع الفريق.

وكان روبرتسون قد أصبح في زمن قياسي أحد أفضل الأظهرة على مستوى العالم بعد أدائه المميز في الموسمين الماضيين.

وحول ذلك، تحدث ظهير ليفربول عن رحلته مع الريدز حتى الآن وأبرز النقاط فيها وذلك في تصريحات لموقع النادي الرسمي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وقال روبرتسون: "لقد كان حلمًا جميلًا لم أصدق في البداية أنه تحقق بهذه السرعة، بالطبع كنت فخورًا بمجرد اهتمام ليفربول بخدماتي"

وأضاف: "انضمام صلاح ساعدني كثيرًا لأنه جعلني أتفادى رادار الجماهير في البداية على الأقل، لم يكن صلاح وحده بل بقية الصفقات الكبرى التي أجراها الفريق"

وتابع: "لقد قررت خوض التحدي وهذا ما جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لي نظرًا لرغبتي في لعب كل المباريات وإثبات قدراتي للمشجعين ولزملائي وليورجن كلوب"

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يذكر أن روبرتسون كان قد أنهى البريميرليج الموسم الماضي كأكثر المدافعين صناعة للأهداف بالتساوي مع زميله في الفريق ترينت أليكساندر أرنولد.