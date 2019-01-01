روبرتسون: أرنولد الأفضل في العالم، وهذا رأيي في بيساكا

القلب الشجاع يتغزل في زميله الشاب

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

استفاض قائد المنتخب الاسكتلندي أندي روبرتسون في مدح زميله في ليفربول ألكسندر أرنولد، واصفًا إياه بالظهير الأيمن الأفضل عالميًا، وذلك بعد عروضه الاستثنائية مع أحمر الميرسيسايد في نهاية الموسم الماضي.

وأشاد النقاد والمتابعين بما قدميه ظهيري الريدز الموسم الماضي، بالمساهمة في حوالي 30 هدفًا في كل المسابقات، لتأتي المكافأة الكبرى في نهاية الموسم، بالتتويج بكأس دوري الأبطال بالفوز على توتنهام بهدفين نظيفين، كأفضل تعويض على حسرة ضياع لقب البريميرليج بفارق النقطة عن بطل آخر عامين مانشستر سيتي.

وفي حديثه مع صحيفة "تلجراف" البريطانية، قال روبرتسون عن زميله الشاب الإنجليزي "لقد قدم ترينت مستوى أكثر من رائع طوال الموسم الماضي، لكن في نهايته تطور مستواه وأصبح أفضل ظهير أيمن في العالم، وظهر تأثيره مع الفريق في آخر 10 مباريات".

في الوقت ذاته، أشار إلى أنه برغم من صعوبة تكرار ما فعلاه بمساهمة لا تُصدق في الثلث الأخير من الملعب، مع تقديم كل الدعم للحفاظ على نظافة الشباك، إلا أنه بدا واثقًا من نجاح الشراكة مرة أخرى، حتى لو نجح الخصوم في غلق الطرق أمامهما، مشيرًا إلى أن ذلك "سيعطي مساحة للاعبين آخرين".

من جهة أخرى، سُئل عن رأيه في المدافع الأيمن المنضم حديثًا لمانشستر يونايتد آرون بيساكا مقابل رسوم تخطت حاجز الـ50 مليون إسترليني، فأجاب "الأوضاع تغيرت كثيرًا"، مشيرًا إلى أنه في السابق كان مركز الظهير الأقل أهمية في رباعي دفاعي.

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لكن الآن تعاظم دور اللاعب الظهير دفاعيًا وهجوميًا، بفضل أوائل المبتكرين في هذا المركز، في مقدمتهم من وجهة نظره أشلي كول، معتقدًا أنه "أحد أسباب تطور دور اللاعب الظهير بما قدمه سواء مع آرسنال أو تشيلسي".