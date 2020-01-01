روبرتسون: آرسنال والجميع سيعلمون لماذا نحن أبطال الدوري الإنجليزي

الريدز سيثبتون أمام المدفعجية لماذا هم أبطال الدوري الإنجليزي وسوف يكون تحديًا...

أوضح أندي روبرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي أن فريقه سيطور أداءه ضد آرسنال مساء غد، مؤكدًا أن الريدز سيثبتون أمام المدفعجية لماذا هم أبطال الدوري الإنجليزي وسوف يكون تحديًا

ومن المقرر أن يواجه ليفربول آرسنال مساء غد الأربعاء على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

كلوب ينتقد التحكيم ويؤكد: التعادل بالنسبة لليفربول هزيمة

المزيد من الفرق

وقال الاسكتلندي في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول" إن عدم الحصول على نتيجة في الديربي أمر صعب دائمًا ، فدائمًا أشعر قليلاً بأن توتنهام سوف يحصل على الفوز ، لذلك سوف نقاتل من أجل الفوزوتابع ""نريد أن نذهب إلى هناك ونظهر لماذا نحن أبطال، ونحقق أداءً جيدًا ونحقق الفوز الذي نريده أيضًا وهذا ما سنسعى إليه".وأضاف "لذا ، نحن نتطلع إلى مباراة صعبة. من الواضح أنهم يقاتلون من أجل كرة القدم الأوروبية ،ورغبة الفوز في المباراة ستكون موجودة لكلا الفريقين نأمل أن نكون الفريق الفائز، نأمل أن تتألق جودتنا ويمكننا الحصول على النقاط الثلاث التي نريدها ونحتاجها ، ثم ننتقل إلى مباراة تشيلسي".وواصل "آخر ثلاث مباريات لدينا ستكون صعبة حقًا ، وسوف يكون تحدي لنا نأمل أن نحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط".

كان روبرتسون قد سجل هدفه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الأسبوع برأسية رائعة وفتح التسجيل ضد بيرنلي، ولكن الفريق المنافس استطاع التعادل في الشوط الثاني بنتيجة 1-1.

واختتم حديثه قائلًا "أعتقد أن الجميع يعلم أنه ليس لدينا استراحة طويلة بين الموسمين لذا من المهم محاولة الحفاظ على التألق واستمراره في الموسم المقبل".

يذكر أن ليفربول استمر في حصد النقاط ولديه 93 نقطة ولا يزال قادرًا على تجاوز رقم مانشستر سيتي وتحقيق أكثر من 100 نقطة في المباريات الباقية من الدوري.