رهان ناجح أم مغامرة خطيرة؟ .. قرار مفاجئ من كاسترو بشأن مواجهة استقلال دوشنبه

النصر يخوض مواجهته الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء

اتخذ لويس كاسترو المدير الفني للنصر قرارًا مفاجئًا وجريئًا بشأن مواجهة استقلال دوشنبه خارج ملعبه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء.

النصر يخوض المباراة دون أي اهتمام بالنتيجة بعدما حسم تأهله بالفعل إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة برصيد 13 نقطة، وأي نتيجة مساء اليوم لن تُغير من وضعه.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن كاسترو قرر إراحة جميع اللاعبين الأجانب، باستثناء سيكو فوفانا خلال المباراة، والدفع بالمحليين في التشكيل الأساسي، في خطوة قد تكون رهان ناجح عليهم أم مغامرة خطيرة تُكلف الفريق خسارة قاسية.

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الرياضية أوضحت أن النصر سيلعب بنواف العقيدي في حراسة المرمى وأمامه نواف بوشل وعلي لاجامي ومحمد آل فتيل ومحمد قاسم في الدفاع، وفي الوسط سيتواجد عبد الله الخيبري بجانب فوفانا، فيما سيتكون الرباعي الهجومي من سامي النجعي وأيمن يحيى وعبد الرحمن غريب ومحمد مران.

يُشار إلى أن النصر كان قد خسر آخر مبارياته في دوري روشن السعودي بثلاثية نظيفة أمام المتصدر الهلال مما وسع الفريق بينهما في صدارة دوري روشن السعودي إلى 7 نقاط.