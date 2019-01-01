النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رموز النصر يعلقون على أزمة الإدارة الحالية وخالد الغامدي

التعليقات()
خرج فيصل بن تركي عن صمته على الأزمة الخيرة للاعب خالد الغامدي وتصريحاته المثيرة للجدل

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

علقت رموز نادي النصر السعودي على تطورات الأزمة الحالية بين إدارة النادي الحالية واللاعب خالد الغامدي، الذي وجه اتهامات قوية للإدارة.

وخرج فيصل بن تركي عن صمته على الأزمة الخيرة للاعب خالد الغامدي وتصريحاته المثيرة للجدل.

رئيس العالمي السابق قال عبر حسابه بـ "تويتر" : "الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبين لهذا الكيان العالمي الكبير هي الإدارة برئاسة أخي الأستاذ سعود السويلم وهم حريصين على مصلحة الكيان مثل حرص محبين هذا الكيان، ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم".

اختيارات المحررين

وكان خالد الغامدي قد فتح النار على الإدارة الحالية لنادي النصر بسبب سوء المعاملة من قبل بعض المسؤولين بالنادي، مما تسبب في طرده من النادي.

وأضاف رئيس النصر السابق أن العالمي يعتبر منافس قوي على جميع البطولات، قائلا: "الهدوء مطلب والتراشق الإعلامي الحالي لن يفيد النادي فعلينا كمحبين أن نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم".

ولم يكن بن تركي الوحيد الذي علق على هذا الأمر، بدل أبدى ماجد عبدالله أسطورة نادي الاتحاد ماجد عبدالله على هذه الأزمة أيضاً وغرد عبر "تويتر" : "حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين لكن ما يحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل الكابتن يوسف خميس وأخيراً خالد الغامدي يؤكد وجود تعامل مسيء لا ينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية".

الموضوع التالي:
ريال مدريد يكتفي بضم دياز في ميركاتو الشتاء
الموضوع التالي:
استفتاء - كأس آسيا 2019 | من العراقي الأفضل في دور المجموعات
الموضوع التالي:
استفتاء - كأس آسيا 2019 | من الإماراتي الأفضل في دور المجموعات
الموضوع التالي:
إدارة برشلونة تستبعد مهاجم أرسنال السابق من حساباتها وموراتا في الصورة
الموضوع التالي:
أزمة فريق كتالوني تؤجل مباراة بالدوري الإسباني الدرجة الثانية
إغلاق