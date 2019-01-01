رمضان صبحي يقترب من البقاء في الأهلي

الأهلي يسعى للإبقاء على رمصان صبحي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن نية هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، تجاه رمضان صبحي المعار إلى الأهلي منذ بداية الموسم الجاري.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا عن إمكانية استمرار رمضان صبحي مع الأهلي في الموسم الجديد بصفة نهائية بعد رغبة مسؤولي الأحمر في بقائه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولي النادي الإنجليزي أبدوا موافقة مبدئية على تجديد الإعارة.

وأضافت التقارير أن النادي الإنجليزي رفض بيع رمضان صبحي نهائيًا بعد محاولة الأهلي في شرائه وليس تجديد الإعارة.

ورحب اللاعب بالبقاء في الأهلي بالموسم المقبل، بعد عدم وضوح العروض الخارجية في الفترة الأخيرة، لذلك وافق على الاستمرار لموسم جديد.

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ويسعى الأهلي في المرحلة المقبلة لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، بعد أن فقد المنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي.