رمضان صبحي يتدرب منفردًا ويستعد للعودة للمران الجماعي

الأهلي يسعى لتجهيز رمضان صبحي

يواصل رمضان صبحي لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته التي لحقت به مؤخرًا بمزق في العضلة الخلفية وغاب عن المباريات.

رمضان صبحي قدم موسمًا رائعًا مع الأهلي حتى الآن، وخسر الفريق جهوده خلال المباريات الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

اللاعب يعانى من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، حيث تعرض لها في أحد تدريبات الفريق وكان النادي أعلن غيابه ما يقرب من 6 أسابيع.

وواصل رمضان صبحي تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم السبت، على ملعب "مختار التتش" بمقر النادي.

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ويسعى الجهاز الطبي للأهلي لتجهيز اللاعب خلال الأيام المقبلة من أجل عودته للتدريبات الجماعية من أجل الظهور في المباريات في الفترة القادمة.

الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة في الدوري المصري حيث يتصدر ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة حيث لم يفقد أي نقاط حتى الأن.