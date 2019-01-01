رمضان صبحي يتعرض لإصابة في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة "أطلع بره"

رمضان صبحي من ركائز الأهلي في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعرض رمضان صبحي، جناح الأهلي المصري، لإصابة في الأنكل خلال مران الفريق الجماعي اليوم الخميس عادر على إثرها التدريبات.

ويعد رمضان من أبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم الأهلي في الفترة الأخيرة وفي الموسم الجديد بعد تجديد إعارته من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن اللاعب اشتكى من إصابته ولم يتمكن من مواصلة التدريبات حيث عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق.

وأشارت التقارير أن اللاعب عاد للملعب مجددًا لكنه اشتكى مرة أخرى بعدها بدقائق، ويعود لاستئناف التدريبات تحت تأثير إصابته التي قد تبعده عن مواجهة أطلع بره.

ويواجه الأهلي نظيره أطلع بره من جنوب السودان ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا حيث تقام المباراة على ملعب برج العرب.