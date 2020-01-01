رمضان صبحي وطاهر وعاشور في قائمة منتخب مصر الأولمبي استعدادًا للبرازيل

شوقي غريب يكشف عن قائمته استعدادًا لمعسكر نوفمبر

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن قائمته التي ستخوض معسكر نوفمبر المقبل، ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة والسفر إلى السعودية وخوض مباراتين وديتين خلال التواجد في المملكة العربية السعودية.

المباراة الأولى اتفق عليها الاتحاد المصري وستكون أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي، يوم 16 نوفمبر المقبل، ويسعى حاليًا المسؤولين للاتفاق على الودية الثانية من أجل إعداد المنتخب بشكل قوي.

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وضم غريب في قائمته 40 لاعبًا، من أجل رؤية جميع اللاعبين، خاصًة في ظل احتمالية وجود أي ظروف طبية للاعبين أو فنية، حيث سيحسم القائمة النهائية للسفر عقب كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لقائمته.

المزيد من الفرق

وجاءت قائمة المنتخب المصري الأولمبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي (الزمالك )، عمر صلاح (سموحة )، عمر رضوان (الجونة)، مصطفى شوبير (الأهلي )، محمود جاد (انبي )، محمد أشرف (طنطا)

الدفاع: أسامة جلال (إنبي)، أحمد رمضان بيكهام (دجلة)، محمد عبدالسلام (الزمالك )، محمود صابر الجزار (الجونة )، محمود مرعي (دجلة )، أحمد ياسين (المقاصة )، محمد عبدالمنعم (سموحة )، أحمد يوسف (نادي مصر )، أحمد أبوالفتوح (سموحة )، حسن علي (المصري )، محمود البدري (الإسماعيلي )، كريم العراقي (المصري )، كريم فؤاد (إنبي ).

خط الوسط: شريف رضا (سموحة )، أكرم توفيق (الجونة )، غنام محمد (الإنتاج الحربي )، أحمد سعيد (دجلة )، عمار حمدي (طلائع الجيش )، محمد صادق (الإسماعيلي )، أحمد حمدي (الجونة )، ناصر ماهر (سموحة )، يوسف الجوهري (المقاولون العرب )، عبدالرحمن مجدي (الإسماعيلي )

إمام عاشور (الزمالك )، كريم الطيب (أسوان )، رمضان صبحي (بيراميدز)

الهجوم: طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )، عبدالرحمن شيكا (الإنتاج الحربي )، مصطفي محمد (الزمالك )، أحمد ياسر ريان (الجونة )، صلاح محسن (سموحة )، ناصر منسي (طلائع الجيش)، فادي فريد (أسوان )، أحمد أيمن (الإسماعيلي )

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد نجح في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت على أرضهم ووسط جماهيرهم، وتأهل إلى دور الألعاب الأولمبية المقبلة.