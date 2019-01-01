رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر الأولمبي لمباراتي أوزباكستان وفلسطين

ثلاثي الأهلي في القائمة وحارس الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن شوقي غريب؛ المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض معسكر يتخلله ثلاث مباريات ودية.

كتيبة غريب ستبدأ معسكرها خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تواجه خلاله منتخب أوزباكستان مرتين يومي 9 و11 يونيو المقبل بأوزباكستان ثم تلاقي فلسطين يوم 16 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة ضم رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي، الذي استبعد من قائمة المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا 2019، بجانب صلاح محسن وناصر ماهر ثنائي الأحمر كذلك، تم استدعاء عمر صلاح؛ حارس مرمى الزمالك.

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وضم غريب 30 لاعبًا هم:

عمر رضوان - عمر صلاح - محمد صبحي - مصطفى شوبير - أسامة جلال - محمود الجزار - محمود مرعي - أحمد رمضان - محمد عبد السلام - محمد صادق - عبد الرحمن مجدي - إمام عاشور - مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - كريم العراقي - كريم يحيى - أكرم توفيق - أحمد يوسف - أحمد سعيد - أحمد أيمن - عمر مرموش - غنام محمد - أحمد مصطفى - ناصر ماهر - ناصر منسي - أحمد حمدي - شريف رضا - عمار حمدي - صلاح محسن - رمضان صبحي.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي يستعد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الثامن من نوفمبر المقبل.