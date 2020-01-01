رمضان صبحي ينتظم في مران الأهلي الجماعي وتطور في حالة حمدي فتحي

الجناح المصري جاهز للعب

أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي انتظام رمضان صبحي في التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في آخر جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم.

اللاعب المعار من هدرسفيلد تاون تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في ديسمبر الماضي وأعلن الأهلي وقتها غيابه لمدة 6 أسابيع، وقد نفذ خلال الفترة الماضية برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا حتى تعافى تمامًا وظهر في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم للمرة الأولى منذ الإصابة.

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وأوضح الموقع الرسمي للفريق الأحمر أن صبحي شارك في "التقسيمة" الختامية للمران، لكن مع تحذيرات طبية بعدم الاحتكاك القوي في الكرات المشتركة.

ولم يُحدد موقف اللاعب بعد من خوض لقاء الهلال في الخرطوم لكن مع ترجيح غيابه لعدم جاهزيته البدنية وخوفًا من عودة الإصابة له.

من جانب آخر، عاد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي من ألمانيا بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف الطبيب هيرمان ماير للوقوف على مدى تحسن حالته بعد جراحة غضروف الركبة التي خضع لها.

وحدد ماير برنامج علاج طبيعي خاص من المقرر أن يبدأ فتحي تنفيذه داخل مقر النادي بالجزيرة، ومن ثم سيعود اللاعب لألمانيا للبدء في تنفيذ مرحلة التأهيل التي ستعقب المرحلة الأولى من البرنامج العلاجي.