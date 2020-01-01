رمز ديني .. الكشف عن السر وراء قميص برشلونة الأسود

القميص الثالث أثار الإعجاب

كشف تقرير في أحد الصحف الكتالونية عن السر وراء التصميم الأسود لقميص نادي برشلونة الثالث للموسم الجاري، والذي له علاقة برمز ديني بالمدينة.

ويرتدي برشلونة كزي أساسي ألوانه الحمراء والزرقاء المعتادة، بينما اخنار الوردي كزي احتياطي، والأسود بالخطوط الذهبية كقميص ثالث لعب به أمام سلتا فيجو.

اقرأ أيضاً .. مرشح رئاسي يعد بضم راموس إلى برشلونة

المزيد من الفرق

وقالت "موندو" إن الاختيار جاء بناء على طلب من النادي الكتالوني للشركة المصنعة "نايك" من أجل تصميم قميص يعبر عن مدينة برشلونة والثقافة الكتالونية.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وعقدت الشركة اجتماعاً مع ممثلين من النادي في مدينة أوريجون الأمريكية من أجل التوصل لتصميم عبر الفريق الإبداعي الخاص بها يناسب طلبات برشلونة.

ووقع الاختيار على جعل القميص باللون الأسود والخطوط الذهبية في إشارة إلى تمثال "سيدة مونتسيرات" الذي يمثل السيدة مريم العذراء ويسوع الطفل باللون الأسود لكليهما، مع ارتداء ملابس وحُلي سوداء.

ويتواجد التمثال الشهير الذي يحظى بمكانة دينية كبيرة في أحد الأديرة المتواجدة بمدينة برشلونة على جبل "مونتسيرات" الشهير ويعتقد أنه تم إنجازه في القدس بالقرن الثالث عشر ثم تم نقله إلى برشلونة في زمنٍ لاحق.

اقرأ أيضاً .. بيانيتش غاضب ويهدد بمغادرة منتخب البوسنة

وسبق لبرشلونة الموسم قبل الماضي أن ارتدى قميصاً وردياً بخطوط دقيقة تمثل الهندسة المعمارية لشوارع مدينة برشلونة.