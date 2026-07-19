ركلها بقدمه أمام الجميع.. فيديو جديد لجرينوود مع صديقته يثير الجدل!

تسبّب ميسون جرينوود دون قصد في إثارة الجدل بعد فترة وجيزة من وصوله إلى تركيا. استُقبل الوافد الجديد إلى فنربخشه يوم الجمعة استقبالاً احتفالياً في إسطنبول، لكن مقطع فيديو قصيراً لوصوله أصبح الآن موضوعاً كثير التداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصل المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً برفقة صديقته هارييت روبسون وطفليهما وبعض أفراد العائلة إلى مطار إسطنبول لإتمام انتقاله من أولمبيك مارسيليا. وأولت وسائل الإعلام التركية اهتماماً واسعاً بالاستقبال الحار لجرينوود، الذي ينتقل مقابل نحو 39 مليون يورو ووقّع عقداً لمدة أربعة مواسم.

لكن خلال جلسة تصوير مع الصحافة الحاضرة، وقعت لحظة لافتة. تُظهر اللقطات كيف ركل جرينوود روبسون بقدمه ركلة خفيفة، فتراجعت خطوة إلى الجانب. ليس من الواضح ما إذا كان الإنجليزي أراد بذلك ببساطة إبقاءها في موضعها أمام المصورين أم أنّ الأمر كان تصرفاً غير موفّق. وحول ذلك تحديداً نشأ نقاش على الإنترنت.

إنّ حصول هذا المقطع على كل هذا الاهتمام يرتبط تماماً بماضي جرينوود. تعرّض المهاجم للجدل في أوائل عام 2022 بعد أن اتهمته روبسون بالاعتداء والعنف الجنسي. أدت القضية إلى اعتقاله وفتح تحقيق جنائي، لكن أنهتها النيابة العامة البريطانية في أوائل عام 2023 بعد أن تراجع شهود مهمون وتوفّرت أدلة جديدة. لم يُدَن جرينوود في نهاية المطاف.

ومع ذلك قرر مانشستر يونايتد أنه لم يعد له مستقبل في أولد ترافورد. وبعد فترة إعارة إلى خيتافي، رحل نهائياً إلى أولمبيك مارسيليا، حيث بعث الحياة من جديد في مسيرته. في موسمين، سجّل الإنجليزي 48 هدفاً وقدّم 17 تمريرة حاسمة في 81 مباراة رسمية.

استُقبل الانتقال إلى فنربخشه في تركيا بحماس بالغ في المقام الأول. أولت وسائل إعلام مختلفة اهتماماً بالإقبال الجماهيري الكبير على التقديم وقدوم جرينوود مع عائلته. لكن مقطع الفيديو كثير التداول من المطار جعل الاهتمام ينتقل سريعاً من انتقاله الرياضي إلى سلوكه خارج الملعب.

لم يعلّق فنربخشه حتى الآن على اللقطات. كما لم يدلِ جرينوود نفسه بأي تصريح بشأن الحادثة.







