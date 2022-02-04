ركلة جزاء مهدرة وتمريرات ضائعة بالجملة .. أرقام رونالدو ضد ميدلسبره

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في مواجهة فريقه مانشستر يونايتد ضد نظيره ميدلسبره بالدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وودع مانشستر يونايتد البطولة، بعد خسارته بركلات الترجيح بنتيجة 8/7، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت إهدار رونالدو ركلة جزاء.

واستمر رونالدو في حالة الجفاف التهديفي التي يعاني منها منذ بداية العام الجديد 2022، حيث لم يسجل للمباراة الرابعة على التوالي.

فيما يلي نستعرض سويًا أبرز وأهم أرقام رونالدو في مواجهة ميدلسبره:

لعب رونالدو المباراة بأكملها ومعها الشوطين الإضافيين، لمس الكرة خلالهم 63 مرة، وأخرج 41 تمريرة منهم 31 بشكل صحيح بنسبة دقة 75% وكان منهم كرة طولية واحدة وتمريرتين خطيرتين.

حاول رونالدو التسديد على المرمى ثلاث مرات في المباراة على المرمى، وخمس تسديدات بعيدًا عن المرمى وتصدى الدفاع والحارس لتسديدتين من تسديداته.

على مستوى الالتحامات نجح رونالدو في الحصول على خمس التحامات ناجحة، وفشل في خمس مثلهم، وخسر أربع التحامات هوائية وفاز في اثنين.

وبشكل دفاعي كانت مساهمة رونالدو ضعيفة حيث لم يشتت أي كرة من مناطق الخطورة الخاصة بالشياطين الحمر، وتصدى لتسديتين ولم يسهم في أي شيء آخر.