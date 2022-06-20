ركلات تماس وإيقاف وقت اللعب .. فينجر ينتصر في حرب تغيير كرة القدم

الطريقة التي تُلعب بها كرة القدم قد تشهد تغييرًا جذريًا في غضون خمس سنوات.

يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في إجراء تغييرات ثورية على قوانين وطريقة اللعب من أجل تسريع اللعبة، بعد الاعتماد المبالغ فيه من الفرق على إضاعة الوقت.

الفرنسي أرسين فينجر، رئيس التنمية العالمية في "فيفا" الآن، قدم مجموعة من المقترحات المتطرفة في 2020، وبينما أثار بعضها الضحك في ذلك الوقت، فإنها أصبحت محل دراسة جدية ويتم تجريبها بشكل مكثف حاليًا.

اقتراحات فينجر، وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أصبحت من بين التغييرات القانونية التي يتم اختبارها بعد المناقشات في الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ماذا قيل عن التغييرات؟

الدكتور توم ويب، كبير المحاضرين وخبير التحكيم في جامعة بورتسموث قال في تصريحات نقلتها الصحيفة الإنجليزية: "الحقيقة هي أنه في غضون خمس سنوات، على مستوى النخبة، كرة القدم ستتغير تمامًا".

وعلى الرغم من محاولات الإصلاح من قبل واضعي قواعد اللعبة، فإن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى إلى الحفاظ على جاذبية اللعبة ويخطط لإجراء سلسلة من التجارب قبل اتخاذ قرار بشأن التغييرات المقترحة.

ما هي التغييرات التي قد تطرأ على كرة القدم؟

لصحيفة الإنجليزية، وبالتعاون من الدكتور ويب، قامت بتقييم أربعة تغييرات من المتوقع أن يضعها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاعتبار.

التغيير الأول، وفي محاولة من أجل زيادة وقت اللعب الفعلي، الذي لا يتجاوز 56 دقيقة في الدوري الإنجليزي، فإن هناك اقتراحًا بوضع نظام العد العكسي مثل كرة السلة.

وسيكون ذلك عبر وضع ساعة تعد تنازليًا من 45 إلى صفر في كل شوط، وسيتم إيقاف التوقيت في كل مرة يتوقف فيها اللعب، وهو ما قد يتم تطبيقه بالفعل في غضون خمس سنوات.

التغيير الثاني سيكون استبدال رمية التماس التقليدية بركلة التماس، أي استخدام القدم بدلًا من اليدين عند إعادة الكرة إلى اللعب عند خروجها من الخط.

فيما يتمثل التغيير الثالث في إمكانية أن يمرر اللاعب الكرة إلى نفسه من الركلات الحرة، بدلًا من ضرورة تمريرها إلى زميل، هو المقترح الذي قد يتم تطبيقه بالفعل.

التغيير الرابع يأتي من أجل محاولة زيادة اللعب الهجومي، ويتمثل في إمكانية أن يقوم اللاعب بتمرير الركلة الركنية إلى نفسه من أجل خلق المزيد من فرص التسجيل.

هذه التغييرات المقترحة ستأخذ وقتًا حتى يتم تطبيقها على مستوى النخبة، لكن سيتم تجريبها لفترة طويلة واختبارها بأكثر من طريقة ممكنة حتى التعرف على إمكانية رؤيتها بالفعل على أرض الملعب.

اقرأ أيضًا ..

مفاجآت فيريرا الإيجابية وهل بدأت لحظات الندم على موسيماني؟

جول إنسايدر | مزارع إنييستا لبيع النبيذ في موطن ريال مدريد

ميسي معجب به ويفضل رونالدو .. هل يسير تين هاج على خطى ليونيل؟!