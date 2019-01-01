ركلات الترجيح تصعد بالشارقة والظفرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

كأس رئيس الدولة ينتظر منافسة قوية على اللقب

لعبت ركلات الترجيح في مباريات اليوم الإثنين، دورًا كبيرًا في كأس رئيس الدولة الإماراتي في صعود كلًا من الشارقة والظفرة على حساب كلًا من عجمان وحتا.

المباراة الأولى بين عجمان والظفرة على ملعب الأول، انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي ليتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح.

ابتسمت ركلات الترجيح لصالح الظفرة بنتيجة 9 مقابل 8، ليصعد الفريق إلى دور الـ8 في كأس رئيس الدولة الإماراتي، ويواصل الصراع من أجل اللقب.

وفي المباراة الثانية تمكن الشارقة من الصعود إلى دور الـ8 بعد التغلب على حتا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتستكمل مباريات دور الـ16، بلقاءات الغد، اتحاد كلباء أمام البطائح والنصر في مواجهة شباب الأهلي دبي، والجزيرة أمام الوحدة والوصل أمام خورفكان.