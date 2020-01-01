رقم مميز لسيتين في مباراته الأولى كمدرب لبرشلونة

هل يكون الرقم 500 رقم حظ لسيتين؟

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مباراته الأولى تحت قيادة المدرب كيكي سيتين الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي، عندما يلاقي غرناطة في الدوري الإسباني.

برشلونة كان قد أعلن عن تولى سيتين تدريب الفريق لموسمين ونصف قادمين الأسبوع الماضي.

وحسب صحيفة "سبورت" الكاتلونية فأن المدرب البالغ من العمر 61 عاماً يخوض مباراته رقم 500 اليوم مدرباً للبارسا.

المدرب الإسباني كان قد علق حذاءه في عام 1995-1996 وقرر أن لا يكون مدرباً ليقرر أن يعمل في مجال الإدارة الرياضية.

سيتين بدأ مشواره في التدريب عام 2001 بالصدفة عندما تولى تدريب راسينج سانتاندير، بعد نتائج سلبية من المدرب رافاييل بينيتيز الذي حظى بنتائج سلبية هناك.

وحسب تصريحات سابقة لسيتين فأن أسوأ اللحظات في مسيرته التدريبية كانت عندما قرر في عام 2006 تدريب غينيا الاستوائية قبل أن يخسر بثلاثية في ياوندي أمام الكاميرون ويغادر تصفيات كأس الأمم الإفريقية غانا 2008، ليعود بعدها للتدريب في الدرجة الثانية في إسبانيا.

أما لحظات سيتين السعيدة فتتمثل في فترة تدريبه لفريق لاس بالماس موسمين نجح في إبقاء الفريق فيهم في المناطق الدافئة في الدوري الإسباني.

وتولى بعدها سيتين تدريب ريال بيتيس قبل أن ينجح في الصعود مع الفريق لأول مرة إلى الدوري الأوروبي، ونصف نهائي كأس ملك إسبانيا قبل الخسارة أمام فالنسيا.

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العجوز الإسباني حقق 187 فوزاً و143 تعادلاً وتلقى الهزيمة في 169 لقاء خاضهما بعد أن أصبح مدرباً.

وبكل تأكيد ستبقى المباراة الـ500 في تاريخ سيتين محفورة في ذهنه ليس فقط لأنه رقم مميز في مسيرة أي مدرب و لكن لأنها الأولى في تدريبه فريق كبير مثل البارسا.