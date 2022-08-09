رقم مرعب .. الكشف عن راتب أبو جبل السنوي مع النصر

النصر قد يتورط في غرامة كبيرة

كشف وكيل اللاعبين سيد مرعي عن الراتب السنوي الذي كان سيحصل عليه المصري محمد أبو جبل من نادي النصر السعودي حسب العقد الموقع بين الطرفين والذي هو محل خلاف الآن بينهما.

النصر كان قد توصل لاتفاق مع أبو جبل ووقع معه عقدًا بالفعل بعد دخوله الفترة الحرة في تعاقده مع الزمالك والذي انتهى مؤخرًا، لكن النادي السعودي تراجع ورفض الاعتراف بالعقد بحجة عدم صحته وأنهى تعاقده مع الكولومبي دافيد أوسبينا لحراسة مرماه خلال المواسم القادمة.

ما هو راتب أبو جبل السنوي مع النصر؟

سيد مرعي حل ضيفًا على قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، وقد أكد خلال حديثه أن أبو جبل لن يلعب للنصر الموسم القادم بعد تراجع النادي السعودي عن إتمام الصفقة.

وأوضح أن مسؤولي النادي السعودي تواصلوا مع اللاعب خلال تواجده مع منتخب مصر في الكاميرون عقب تألقه في كأس أمم إفريقيا بعد خوضه المباريات الأخيرة بسبب إصابة الحارس الأول محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن توقيع العقود حدث قبل عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك.

وأضاف مرعي حول التفاصيل المالية للعقد "الزمالك لم يتحدث مع أبو جبل في تجديد العقد، لم يعرض أي أرقام، بجانب أن الرقم المعروض في السعودية كان كبيرًا جدًا ومن الصعب رفضه، أبو جبل كان سيحصل على 2 مليون دولار سنويًا حسب عقده مع النصر".

وحول فرص عودته للزمالك أو انتقاله للأهلي، قال مرعي "عودته للزمالك صعبة لكن قد تحدث بناءً على العلاقة الجيدة التي تجمع اللاعب مع مسؤولي النادي خاصة مرتضى منصور ونجله أمير، لكن الأمر سيتطلب تضحيات مالية من جانب اللاعب بالتأكيد، هو يمتلك عروض كثيرة من مصر حاليًا لكن اللعب في الدوري المصري سيكون صعبًا له، الأهلي؟ كل شيء وارد".

ما هي تفاصيل قضية النصر وجاباسكي؟

جاباسكي، كما يُلقب، كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في يناير 2022، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه السابق الزمالك، ونظرًا لأن الدوري المصري ينتهي بنهاية أغسطس الجاري، اضطر لتوقيع مخالصة مالية مع الأبيض، كي يلحق بمعسكر إعداد النصر في إسبانيا.

لكن تفاجأ الحارس بعدها بإخطاره من قبل النصر بأنه عقده باطل، ورفض المسؤولون استخراج تأشيرة دخول المملكة له، ليعلن في بيان رسمي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بمنحه قيمة عقده بالكامل، بعدما رفض النادي السعودي تسوية المقابل المادي.

ورد النصر على بيان جاباسكي ببيان آخر، أكد خلاله أنه اضطر لعدم الاعتراف بالعقد، نظرًا لخداع للاعب له حول موعد نهاية عقده مع الزمالك، مشددًا على اللجوء للفيفا، للمطالبة باسترداد الـ450 ألف دولار، التي حصل عليها أبو جبل. (طالع التفاصيل)

وبالنظر لراتب اللاعب مع النصر، والذي أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين أنه يُقدر بـ2 مليون دولار سنويًا، فالنادي السعودي قد يتورط بغرامة كبيرة حال حكم فيفا لصالح أبو جبل بقيمة عقده كاملًا.