رقم مذهل من اللاعبات .. انطلاق دوري المدارس للبنات في السعودية

انطلق يوم أمس الأحد دوري المدارس للبنات في السعودية تحت إشراف وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم ضمن مشروع دوري المدارس.

أمس كان يومًا صاخبًا في كرة القدم السعودية، حيث شهد قمة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي، وشهد كذلك إطلاق النسخة الأولى من دوري المدارس للبنات في مختلف مدن ومحافظات السعودية.

المنافسات انطلقت في مختلف محافظات ومدن المملكة وبمشاركة 4768 فريقًا من 1906 مدرسة، وستُلعب المباريات في 63 ملعبًا من ملاعب مدارس التعليم العالي.

ويُشارك عدد مذهل من اللاعبات في دوري المدارس، حيث بلغ حسبما كشفت صحيفة الرياض السعودية 48324 لاعبة، وسيُدير المباريات 413 حكمًا من معلمات التربية البدنية اللاتي خضعن لدورات تدريبية في تحكيم المباريات، بينما يدرب الفرق المشاركة فيه 3793 مدربة.

وتُلعب منافسات البطولة العامة حتى الـ25 من أكتوبر الجاري، ومن ثم ستنطلق في اليوم التالي منافسات بطولة المناطق التي ستستمر حتى السابع من نوفمبر القادم، وأخيرًا سيكون الختام ببطولة نخبة المملكة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر 2022.

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Shahid Shahid

علي شعيلان عضو اللجنة العليا لدوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية أبدى سعادته بانطلاق النسخة الأولى من دوري المدارس للبنات بعد نجاح النسخ الثلاثة السابقة والتي كانت خاصة بالبنين.

وأضاف "سعدنا بانطلاقة النسخة الأولى لمنافسات دوري المدارس لكرة القدم للبنات ضمن مشروع دوري المدارس الذي تنفذه وزارتا الرياضة والتعليم، وذلك بعد نجاح النسخ الثلاث الماضية من دوري المدارس للبنين، فهذا النجاح يحفز الجميع من مكاتب التعليم والمدارس على بذل مزيد من الجهد والعمل لإنجاح دوري المدارس للبنات".

تابع "مشروع دوري المدارس المشترك بين وزارتي الرياضة والتعليم أسهم كثيراً في تنمية الرياضة المدرسية في مدارس التعليم العام، جميع فرق العمل في هذا المشروع الرياضي الوطني تستمد العزيمة والإصرار والتحدي من توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومن معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، لتنمية المواهب الرياضية في المدارس والنهوض بالمنافسات الرياضية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030".

وأتم بالتأكيد على وجود تطور كبير تعيشه المدارس في جوانب تأهيل المعلمات في تدريب فرق كرة القدم وتحكيمها وفي التنظيم الإداري للمباريات، وذلك بعدما عقد الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية مع عدة جهات دورات تدريبية تأهيلية للمعلمات في مختلف المناطق.