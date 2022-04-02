رقم مذهل .. تحديد الحد الأدنى لبيع حقوق بث الدوري السعودي وبُشرى بشأن تشفيره

حددت رابطة دوري المحترفين السعودي واتحاد كرة القدم الحد الأدنى لبيع حقوق بث البطولات السعودية المحلية الثلاثة، وعلى رأسها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، للمواسم الثلاثة القادمة.

الدوري السعودي يُبث حاليًا بشكل حصري على قنوات شركة الرياضة السعودية SSC ومنصة شاهد التابعة لقنوات "MBC" بعدما قامت رابطة المحترفين بمنحها حق البث لمدة موسم واحد، وتبث كذلك بطولتي كأس الملك وكأس السوبر بعد منحها إياهما من اتحاد كرة القدم السعودي.

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الرابطة والاتحاد توصلا لاتفاق على أن يتم طرح كراسة بيع حقوق البطولات السعودية الثلاثة معًا في باقة واحدة، وقد حددا حسب صحيفة الاقتصادية السعودية بملغ 300 ريال سعودي سنويًا كحد أدنى لقبول العروض من الشركات الراغبة في الفوز بحقوق البث.

وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تُطرح حقوق البث لثلاث سنوات قادمة مقابل مبلغ إجمالي لن يقل على 900 ريال سعودي، وستُرفض كافة العروض التي لا تصل إلى هذا المبلغ، لكن سيُسمح بزيادته والمزايدة عليه حال حصلت منافسة بين أكثر من جهة على الفوز بالحقوق.

وحدد الطرفان شروطًا مشددة لضمان بث الدوري السعودي بصورة متميزة جدًا تتضمن برامج وفقرات أخرى بخلاف البث المباشر للمباريات والاستوديوهات التحليلية، كما وضعا بنودًا تتضمن فسخ العقد حال عدم الالتزام بالشروط.



وفيما يخص التشفير، منحت الكراسة القناة الفائزة بحقوق البث الحرية في تشفير المباريات لكن مع فرض نسبة محددة في حال ارتفاع إيرادات الاشتراكات لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.



هذا القرار قد يُعطي الجمهور السعودي والعربي بارقة أمل فيما يخص إمكانية بث الدوري السعودي دون تشفير حال قررت القناة الفائزة بحقوق البث ذلك.

