رقم مُحبط يعكس عجز مانشستر يونايتد الهجومي أمام برشلونة

الشياطين الحمر بدون أي تسديدة على مرمى شتيجن

حقق مانشستر يونايتد، رقماً سلبياً محبطاً في دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة على ملعبه أمام برشلونة.

يونايتد استضاف نظيره الكتالوني على ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء، وتعرض للهزيمة بهدف ذاتي سجله لوك شاو في الدقيقة 12.

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مستوى مانشستر من الناحية الهجومية لم يكن بالمستوى المطلوب، وهو ما أثبتته أرقام المباراة فيما يخص التسديدات على المرمى.

الشياطين الحمر فشلوا في تسديد أي كرة على مرمى الحارس تير شتيجن طوال الـ90 دقيقة.

2005 - have failed to have a shot on target in a game for the first time since March 2005, in a 0-1 defeat at . Timid. #MUNBAR — OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2019

وهي المرة الأولى التي يعاني فيها يونايتد بهذه الطريقة، منذ الهزيمة من ميلان 1/0 في 2005.

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انتصار برشلونة يعتبر هو الرابع على مانشستر بالأبطال، حيث فاز عليه في أربع ملاعب مختلفة، هي كامب نو، أولد ترافورد، ستاديو أوليمبيكو وملعب ويمبلي.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برشلونة يوم الثلاثاء القادم، ويحتاج خلالها الفريق الإسباني للفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ نصف النهائي.