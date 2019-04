رقم مُحبط يعكس عجز مانشستر يونايتد الهجومي أمام برشلونة

حقق مانشستر يونايتد، رقماً سلبياً محبطاً في دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة على ملعبه أمام برشلونة.

يونايتد استضاف نظيره الكتالوني على ملعب أولد ترافورد مساء الأربعاء، وتعرض للهزيمة بهدف ذاتي سجله لوك شاو في الدقيقة 12.

مستوى مانشستر من الناحية الهجومية لم يكن بالمستوى المطلوب، وهو ما أثبتته أرقام المباراة فيما يخص التسديدات على المرمى.

الشياطين الحمر فشلوا في تسديد أي كرة على مرمى الحارس تير شتيجن طوال الـ90 دقيقة.

2005 - have failed to have a shot on target in a game for the first time since March 2005, in a 0-1 defeat at . Timid. #MUNBAR