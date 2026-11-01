رقم لم يصل له أي لاعب إنجليزي.. بيلينجهام يكتب تاريخه الخاص في ريال مدريد!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

سطّر جود بيلينجهام اسمه بأحرف أعمق في سجلات التاريخ مع ريال مدريد بعد بلوغه إنجازاً شخصياً مذهلاً يوم الأحد. فقد سجّل نجم خط الوسط هدفاً ليساعد فريق جوزيه مورينيو على تحقيق فوز كاسح بثلاثية نظيفة على راسينج سانتاندير، فيما يواصلون مطاردة منافسيهم في صدارة الدوري الإسباني.

إعلان

بيلينجهام يحقق إنجازاً جديداً في إسبانيا

أصبح بيلينجهام أول لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل 50 هدفاً مع ريال مدريد. وبلغ لاعب بوروسيا دورتموند السابق حاجز الخمسين هدفاً خلال الفوز المريح بثلاثية نظيفة على راسينج سانتاندير عصر يوم الأحد، مرسخاً مكانته كواحد من أكثر الصفقات تأثيراً في العصر الحديث للنادي.

دخل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً المباراة ساعياً لاستعادة حسه التهديفي عقب فترة جفاف نادرة امتدت لسبع مباريات دون تسجيل. وأنهى بشكل حاسم هذه الفترة العقيمة بتسجيله الهدف الثاني للفريق في المباراة، وذلك بعد ركلة جزاء مبكرة سجلها كيليان مبابي ومهدت الأجواء للضيوف. وتضمن هذه الضربة بقاء بيلينغهام متصدراً بلا منازع للاعبين الإنجليز الذين ارتدوا القميص الأبيض الشهير.

وبعدما تجاوز بالفعل أرقام شخصيات أسطورية مثل ديفيد بيكهام ولوري كننجهام، اللذين أنهى كلٌّ منهما فترته في العاصمة الإسبانية برصيد 20 هدفاً، بات بيلينجهام يلعب في مستوى خاص به وحده. وبتسجيله هدفه الخمسين مع ريال مدريد في مباراته رقم 154 في جميع المسابقات، رسّخ أيضاً مكانته في تاريخ النادي باعتباره اللاعب رقم 50 في تاريخ العملاق الإسباني الذي يبلغ هذا الإنجاز التاريخي.

نجوم صاعدون يتألقون تحت قيادة مورينيو

وبينما خطف بيلينجهام الأضواء بإنجازه التاريخي، لم يكن الموهبة الشابة الوحيدة التي أبهرت خلال هذا الفوز الروتيني. فقد أضاف يان ديوماندي هدفاً ثالثاً رائعاً قبيل استراحة الشوطين، إذ سدد كرة قوية من بعيد في الدقيقة 36 لينهي عملياً أي منافسة في المباراة.

إعلان إعلان

كانت مساهمة ديوماندي هي الخامسة له في الموسم الحالي، وتتألف من ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين. وتضعه هذه الحصيلة في المركز الثاني بين جميع المراهقين في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم، خلف لامين يامال لاعب برشلونة فقط، الذي يتصدر القائمة بـ17 مساهمة تهديفية مذهلة.

مواضيع ذات صلة

الاستقرار الدفاعي والتغييرات التكتيكية

بعد بداية بطيئة في الموسم، لم يسجل خلالها أي هدف طوال شهري أغسطس وسبتمبر عبر ثماني مباريات، قلب ديوماندي أداءه رأساً على عقب تماماً. فقد كان الجناح الشاب في حالة متوهجة مؤخراً، محققاً أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في آخر ست مباريات له فقط في جميع المسابقات. كما جعلته ضربته الأخيرة ينضم إلى مجموعة نخبوية من ستة لاعبين فقط سجلوا أهدافاً متعددة من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإسباني هذا الموسم.

كان الفوز لافتاً أيضاً لعودة ترنت ألكساندر-أرنولد إلى التشكيلة الأساسية. فقد خاض الدولي الإنجليزي أول مشاركة له كأساسي منذ منتصف سبتمبر، بعدما ابتعد عن الملاعب عقب الفوز بنتيجة 3-2 على إلتشي.

إعلان

السباق على لقب الدوري الإسباني

تبقي هذه النتيجة ريال مدريد في سباق المنافسة على اللقب خلال ما يتشكل ليكون صراعاً ثلاثياً شديد التقارب على القمة. ومع فارق ثلاث نقاط فقط يفصل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والمتصدر الحالي برشلونة، يحمل كل هدف وكل نقطة وزناً هائلاً مع دخول الموسم مرحلة حاسمة.

سيحوّل ريال مدريد تركيزه سريعاً نحو المواجهة الأوروبية في منتصف الأسبوع أمام أيك أثينا يوم الأربعاء، قبل أن يختتم جدوله قبل التوقف الدولي بمواجهة فالنسيا خارج الديار يوم السبت.