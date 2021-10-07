رقم كبير .. "فيفا" يكشف عن عدد قضايا الأندية السعودية

الأندية السعودية تحتل المركز الثاني على العالم في القضايا المرفوعة ضدها

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عدد القضايا المرفوعة على الأندية السعودية منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن كانت وصلت إلى عدد كبير جدًا.

وعانت الأندية السعودية خلال الفترة الماضية من كثرة الديون، وهو الأمر الذي كان يهددها بالحرمان من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومن ثم عدم قدرتها على قيد لاعبين جدد بقوائمها.

"فيفا" أصدر تقريرًا يكشف فيه عن عدد القضايا المرفوعة على جميع الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، حيث بلغت 126 قضية من أصل 9785 قضية.

ونجحت الأندية السعودية في التخلص من 9659 قضية حتى بداية شهر أكتوبر الجاري، ليصبح المتبقي فقط 126 قضية، تعمل الأندية على التخلص منها جميعًا.

واحتلت الأندية السعودية المركز الثاني من حيث القضايا المرفوعة ضدها، وذلك خلف الأندية التركية برصيد 145 قضية، ثم تأتي الأندية المكسيكية ثالثة برصيد 108 قضية.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الرابع بـ99 قضية والبرتغال الخامس بـ89 قضية، ثم إسبانيا السادس 80 قضية والصين السابع 75 قضية والبرازيل الثامن بـ73 قضية، وفرنسا التاسع 67 قضية وإيطاليا العاشر 61 قضية.

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يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة الماضي، عن عمل محكمة كرة القدم، والتي ستضم هيئات صنع القرار الحالية في هيئة واحدة، من أجل تسهيل حل النزاعات واتخاذ قرارات بشأن تطبيق اللوائح.

وتتكون محكمة كرة القدم من ثلاث غرف، سيشمل نشاطها وضع قواعد إجرائية جديدة من أجل حل النزاعات، مع إجراءات مجانية ما إذا كان أحد الأطراف على الأقل شخصًا طبيعيًا.