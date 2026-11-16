رقم قياسي لهاري كين وفضيحة بين الشوطين وشجار بين زميلي ريال مدريد: إنجلترا تحتفل بـ"أفضل أمسية في عهد توخيل"

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شهدت مواجهة إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم أجواء مشتعلة، وفي النهاية ألحق الأسود الثلاثة ببطل العالم الهزيمة الأولى بعد 43 مباراة.

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وبالنسبة إلى توماس توخيل، الذي يتعرض لانتقادات حادة منذ الخروج غير المبرر من نصف نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، كان الفوز بنتيجة 3-2، الذي جاء بفارق ضئيل في النهاية، مصدر ارتياح كبير.

وانهالت عبارات الإشادة على المدرب الألماني في وسائل الإعلام الإنجليزية بعد هذا المجهود الجبار في إسبانيا، حيث حافظ فريق توخيل على تقدم ضئيل حتى صافرة النهاية رغم اللعب منقوصًا لنصف ساعة، بعدما كان متقدمًا في وقت ما بنتيجة 3-0.

فعلى سبيل المثال، رأت شبكة بي بي سي أنها شاهدت "أفضل أمسية في عهد توخيل"، وكتبت عن "60 دقيقة من الكمال" أعقبتها "30 دقيقة من الفوضى".

فقد أسقط إليوت أندرسون لامين يامال في منطقة جزاء فريقه لإيقاف فرصة محققة، ليتلقى البطاقة الحمراء ويغادر الملعب. ونفذ ميكيل أويارزابال ركلة الجزاء الناتجة بنجاح، لكن إسبانيا لم تتمكن إلا من تقليص الفارق مرة أخرى عن طريق نيكو ويليامز (الدقيقة 75).

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وكشف توخيل بعد المباراة عن مشاعره قائلًا: "نصف ساعة من اللعب منقوصين أمام فريق كهذا تبدو وكأنها ساعتان"، وشدد: "لولا البطاقة الحمراء لكنا الفائزين بوضوح". وأكد أنه شاهد أداءً رائعًا من فريقه، وعرضًا مذهلًا من البداية حتى النهاية.

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كما أشادت صحيفة ديلي ميل بجهود فريق توخيل: "إنجلترا تقدم عرضًا مثيرًا: الأسود الثلاثة ينهون سلسلة لا هزيمة بطل العالم إسبانيا، ويقدمون لتوماس توخيل الدليل على أن أسلوبه التدريبي ينجح فعلًا".

أما صحيفة تلجراف فتحدثت عن "ليلة سحرية في مدريد"، في حين ذهبت صحيفة جارديان إلى وصف الأداء بـ"البطولي" في ظل النقص العددي الطويل.

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وحتى قبل أن يسيء أندرسون إلى الأسود الثلاثة بطرده، كانت الأجواء مشتعلة بين إنجلترا وإسبانيا. فقبيل نهاية الشوط الأول، انتزع هاري كين ركلة جزاء من باو كوبارسي، وسددها بثقة ليمنح فريقه التقدم، ليكتب التاريخ مجددًا بعد مباراته القياسية أمام كرواتيا. فقد سجل كين هدفًا في المباراة السابعة للأسود الثلاثة خارج الديار، وهو إنجاز لم يحققه قبله سوى توم فيني في الفترة بين سبتمبر 1946 ومايو 1948.

شجار بين زميلي ريال مدريد: بيلينجهام يهاجم كوكوريا

وسبقت لقطة ركلة الجزاء مشادة بين زميلي ريال مدريد مارك كوكوريا وجود بيلينجهام. فقد تعرض كوكوريا لضربة قوية في الكاحل أثناء تمريرة أندرسون إلى كين، وأخذ يتلوى على الأرض بسبب آلام مزعومة، ربما سعيًا لاستدعاء مراجعة من تقنية الفيديو. وتوجه بيلينجهام إلى كوكوريا الذي كان لا يزال ملقى على الأرض بكلمات حادة، وأخذ يتحدث إلى الإسباني بإلحاح، بل وحاول رفعه عن الأرض، قبل أن يهب لامين يامال وأويارزابال لنجدة زميلهما.

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وعند التوجه إلى غرف الملابس، اشتعلت المشاعر مجددًا: إذ اشتبك إيزري كونساه وبن وايت وبيلينجهام مع مارتن زوبيمندي وفابيان رويز وكوكوريا، الذي كان يتألم بشدة قبل ذلك. وسادت الفوضى في نفق اللاعبين ووقع تدافع بسيط بالأيدي.

وبعد الاستراحة، رفع كونسا تحديدًا النتيجة برأسية إثر ركلة ركنية، ثم وايت بتمريرة من بيلينجهام، لتصبح 3-0، قبل أن يعيد طرد أندرسون الإثارة إلى المباراة في مدريد. وأنقذ جيمس ترافورد فوز الأسود الثلاثة بتصديين مزدوجين رائعين أمام إيميريك لابورت وفيرمين لوبيز في الوقت بدل الضائع.

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وبفضل الفوز في إسبانيا، قفزت إنجلترا إلى صدارة مجموعتها في دوري الأمم. وبذلك تأهل كل من الأسود الثلاثة ولا فوريا روخا إلى ربع نهائي دوري الأمم.