رقم قياسي سلبي لمانشستر يونايتد بعد فقط 15 دقيقة أمام إيفرتون

مانشستر يعاني مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حمل الهدف الذي سجله البرازيلي ريتشارلسون، لاعب إيفرتون، في مرمى مانشستر يونايتد ضمن لقاء الفريقين بالبريميرليج عدداً من الأرقام السلبية لدفاعات الشياطين الحمر.

وافتتح ريتشارلسون التسجيل لأصحاب الأرض بعد مرور فقط 13 دقيقة من عمر المباراة الجارية على ملعب جوديسون بارك بليفربول، ثم ضاعف جيلفي سيجوردسون النتيجة بعدها بدقائق.

هدف ريتشارلسون هو الخامس والأربعين بشباك مانشستر يونايتد هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، الرقم الأعلى في تاريخ النادي بالمسابقة، وتكرر في موسم 1999-2000، ليأتي هدف سيجوردسون ويجعل الموسم الحالي الأسوأ.

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بوم بوم بووم! 🚀 pic.twitter.com/GjbF5yP46Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

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وواصل مانشستر بهذا الهدف استقبال الأهداف للمباراة الحادية عشر على التوالي، الأمر الذي لم يحدث منذ العام 1998.

وعلى الجانب الآخر، سيجوردسون ساهم بثامن أهدافه في شباك مانشستر يونايتد، الرقم الأعلى له أمام أي فريق بالبريميرليج.

ورفع ريتشارلسون بهدفه الأكروباتي رصيده من الأهداف في مرمى الستة الكبار في إنجلترا إلى هدفين فقط من إجمالي 23 مباراة و58 تسديدة، ويجعله أكثر اللاعبين البرازيليين تسجيلاً للأهداف هذا الموسم بالدوريات الخمسة الكبرى.

ويحتاج يونايتد للانتصار في مباراة اليوم الأحد لتجنب الابتعاد أكثر عن توتنهام وأرسنال وتشيلسي في سباق المركز الرابع بالبريميرلج.