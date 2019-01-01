رقم قياسي تاريخي ينادي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

البرتغالي كريستيانو رونالدو على مشارف رقم قياسي تاريخي مع يوفنتوس حال نجح في تسجيل 31 هدفًا بالدوري الإيطالي هذا الموسم ليعادل الراحل فيليس بوريل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دائمًا لكسر الأرقام القياسية أيًا كان القميص الذي يرتديه سواء كان سبورتنج لشبونه أو مانشستر يونايتد أو ريال مدريد وأخيرًا حتى في يوفنتوس.

وسجل رونالدوحتى الآن 17 هدفًا في الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس خلال موسمه الأول يتصدر بهم جدول ترتيب هدافي السيري آه ويخطو بهم نحو عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية.

ويريد رونالدو دومًا أن تكون أهم الأرقام القياسية مدونة باسمه ولا يوجد في تاريخ يوفنتوس أفضل من الرقم القياسي الخاصة بعدد الأهداف في موسم واحد من الدوري الإيطالي.

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يحتل تلك المكانة في الوقت الحالي ولقرابة القرن اللاعب التاريخي فيليس بوريل والذي سجل 31 هدفًا في عام 1934 وترك أسمه مخلدًا طوال تلك السنوات دون منازع رغم تعاقب المهاجمين العظماء على صفوف البيانكونيري.

ويحتاج النجم البرتغالي لـ 14 هدفًا فقط من أجل معادلة الرقم التاريخي لأكبر عدد أهداف للاعب واحد بيوفنتوس في الدوري الإيطالي وأمام رونالدو فرصة تاريخية لتحطيمه.

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واقترب العديدون من ذلك الرقم في السنوات المتعاقبة إلا أنهم جميعًا فشلوا في كسره أو حتى معادلته مما يعني أن رونالدو سيكسر رقمًا ظل صامدًا لمدة 85 عامًا.

جدير بالذكر أن الموسم الذي سجل خلاله بوريل الـ 31 هدفًا كان يشارك في الدوري الإيطالي 18 فريقًا فقط عكس الوضع الحالي بمشاركة 20 فريق.