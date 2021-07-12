رقم صادم .. النصر يستهدف الشناوي، والأهلي يُحدد ثمنه

حارس مرمى الأهلي مطلوب في الفريق السعودي

لم يحسم نادي النصر السعودي حتى الآن مركز حراسة مرماه بعد رحيل الأسترالي براد جونز بنهاية عقده في يونيو الماضي، وقد ارتبط النادي بعدد من الحراس أبرزهم محمد العويس وفواز القرني والمصري محمد الشناوي.

النصر تعاقد هذا الصيف مع أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وأعاد جلال الدين ماشاريبوف من الإعارة، ويتواجد الفريق حاليًا في بلغاريا حيث يُقيم معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد.

ما هو الثمن الذي حدده الأهلي للتخلي عن الشناوي للنصر؟

موقع أهلي نيوز المتابع لأخبار النادي الأهلي أوضح أن الإدارة حددت ثمن حارس المرمى المصري بـ10 ملايين دولار أمريكي.

وأضاف أن لجنة التخطيط أكدت أن الحصول على هذا المبلغ هو شرط النادي الوحيد والثابت للتخلي عن الشناوي لصالح النصر أو غيره من الأندية المهتمة، إذ ترى هذا المبلغ جيد جدًا لتعويضه وإتمام بعض الصفقات المطلوبة للفريق.

ما هو موقف الشناوي من الانتقال إلى النصر؟

حارس مرمى بتروجيت السابق لم يُرحب أو يرفض العرض السعودي، بل وضع الكرة في ملعب النادي وإدارته لتحديد مستقبله.

أهلي نيوز أفاد أن مسؤولي النصر على تواصل دائم مع وكيل الشناوي، وقد عرضوا حصول اللاعب على راتب ضخم يُقدر بـ3 ملايين دولار سنويًا، إلا أن حارس المرمى تمسك برأيه الرافض لاتخاذ قرار يُعارض قرار الأهلي.

هل يمتلك النصر أي فرصة للتعاقد مع الشناوي؟

تبدو فرص النصر في التعاقد مع حارس المرمى صاحب الـ32 عامًا صعبة للغاية، إذ لا يتعلق الأمر فقط بالمقابل المالي الكبير جدًا المطلوب من الأهلي والذي لا يبدو أن النادي السعودي قادر على دفعه في ظل مطالبته بتسديد ديونه البالغة 136 مليون ريال سعودي للحصول على شهادة الكفاءة المالية مما يُتيح له قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم.

الأمر يتعلق كذلك بعدد الأجانب في الفريق، فالنصر يمتلك حاليًا 6 أجانب، 5 منهم يتواجدون معه في بلغاريا فيما السادس هو المصاب بيتي مارتينيز والذي قد لا يُقيد في قائمة الفريق لبداية الموسم لكن الأكيد أنه سيتواجد في القائمة الشتوية.

النصر متاح له التعاقد مع لاعب أجنبي واحد حاليًا، وعلى الأرجح سيكون مدافعًا خاصة بعد رحيل مايكون بيريرا هذا الصيف، وذلك في ظل احتياج النادي لدعم هذا المركز المهم جدًا.

سبب آخر يُبعد الشناوي عن النصر وهو اهتمام النادي بالتعاقد مع حارس مرمى سعودي حتى لا يخسر مقعدًا أجنبيًا في حراسة المرمى، وعلى الأرجح سيضم النادي فواز القرني لاعب الاتحاد ولو بالإعارة لموسم واحد.

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