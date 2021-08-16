رقم صادم .. الاتحاد يكشف عن قيمة العجز المالي للسنة الماضية

معاناة الاتحاد تبدو مستمرة

عقد نادي الاتحاد السعودي جمعيته العمومية العادية مساء أمس الأحد بحضور رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي وأعضاء المجلس وممثلين عن وزارة الرياضة السعودية.

وبدأت الجمعية العمومية بكلمة ترحيبية من الحائلي ثم قراءة جدول الأعمال واعتماده ثم تم تقديم تقرير مجلس الإدارة متضمنًا ملخص التقرير السنوي، وتم أخيرًا عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات.

كم بلغت إيرادات ومصروفات الاتحاد للسنة المالية الماضية؟

مجلس إدارة الاتحاد أعلن البيانات المالية للسنة المالية الماضية، والتي بدأت في 30 يونيو 2020 وانتهت في 30 يونيو 2021، وقد تضمنت الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية في آخر أيام السنة.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن قيمة الإيرادات للسنة المالية الماضية بلغت 263 مليون ريال سعودي، فيما بلغت المصروفات 396 مليون ريال، مما يعني أن قيمة العجز المالي بلغت 133 مليون ريال سعودي.

هذا الرقم الكبير والصادم يُعطي انطباعًا أن أزمة الاتحاد المالية ستتواصل الموسم القادم، مما قد يُسبب مصاعب جديدة تخص ملف الكفاءة المالية.

أيام صعبة .. ملفات عالقة أمام إدارة الاتحاد

يعيش الاتحاد أيامًا صعبة للغاية حاليًا، إذ يُوجد على طاولة مجلس الإدارة عدة ملفات عالقة تحتاج إلى حسم سريع وإلا فالموسم كاملًا مرشح لأن يكون للنسيان.

الملف الأول هو شهادة الكفاءة المالية، إذ لم يحصل الاتحاد عليها بعد مما حرمه الاستعانه بلاعبه الجديد إيجور كورونادو خلال مواجهة الفيحاء في أولى جولات الدوري السعودي، والتي خسرها بهدف نظيف، ويبدو أنه لن يستطيع اللحاق بالمباراة الثانية مساء اليوم أمام الرائد.

الملف الثاني هو التعاقد مع مهاجم جديد يخلف الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي نجحت الإدارة أخيرًا في فسخ عقده بعد جهد جهيد، وسيتقاضى اللاعب 11 مليون يورو وقد تنازل عن مليون لصالح النادي.

الملف الثالث هو تجديد عقد المدافع الشاب سعود عبد الحميد، إذ رغم الحديث عن اتفاق بين الطرفين على تفاصيل العقد الجديد الممتد لثلاث سنوات إلا أن التوقيع الرسمي لم يحدث بعد.

أخيرًا قد يُضاف ملف جديد حال لم يُحقق الفريق نتيجة طيبة أمام الرائد ولم يستطع الفوز بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي، وهو مستقبل المدرب فابيو كاريلي.

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