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كأس الاتحاد الإنجليزي

رقم سلبي لقطبي لندن من 2005-06 في كأس الاتحاد الإنجليزي

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Ben Stansall
توتنهام يمر بأيام صعبة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فشل توتنهام في التأهل إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة من كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

ويعاني الديوك في الأيام الأخيرة من تراجع المستوى، بعد إصابة ثنائي الفريق هاري كين وديلي آلي، وكذلك غياب الكوري الجنوبي سون هيونج مين للمشاركة في كأس آسيا 2019.

وودع الفريق اللندني، أمام نظيره تشيلسي بركلات الترجيح، من المربع الذهبي لكأس الرابطة الإنجليزية، لتتزايد احتمالية خروج كتيبة ماورويسيو بوتشيتينو، الموسم الجاري بدون أي ألقاب.

وكان أرسنال قد ودع المسابقة بالخسارة من مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الجمعة.

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لتصبح المرة الأولى منذ موسم 2005-06، التي تقام فيها قرعة الدور الخامس من المسابقة بدون تواجد الثنائي اللندني.

وكان ليفربول قد خرج من الدور السابق، بينما ضمن قطبي مدينة مانشستر مكانهم في الدور الخامس، في انتظار تأهل تشيلسي الذي يواجه شيفيلد وينزداي.

ومن المقرر أن تقام القرعة غدًا، من أجل تحديد هوية المتنافسين لخطف بطاقة دور الـ8.

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