رقم خرافي .. الشارقة يُوافق على عرض الاتحاد لضم كورونادو

صفقة كبيرة للعميد

يبدو أن الموسم القادم سيشهد تواجد العديد من النجوم الكبار في الدوري السعودي، إذ بعد انضمام فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا وموسى ماريجا وتواجد إيفر بانيجا وبافيتمبي جوميس وأوديون إيجالو، بات الاتحاد قريبًا من التعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة.

المصادر الصحفية كانت قد تحدثت عن تقديم الاتحاد لعرض للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، وقد أكدت صحيفة الاتحاد الرياضي الإماراتية اليوم الأحد أن نادي الشارقة وافق على العرض السعودي بناءً على رغبة اللاعب.

وأضافت أن كورونادو تواجد اليوم في مقر النادي ودار حديث بينه وبين المسؤولين عن كافة تفاصيل انتقاله للدوري السعودي، وقد تسلم ملفه كاملًا لإتمام الصفقة دون إجباره على أي قرار.

من جانبها، أكدت قناة العربية السعودية عن موافقة الشارقة المبدئية على عرض الاتحاد للتعاقد مع صاحب الـ28 عامًا، مشيرة إلى أن النادي الإماراتي منح اللاعب حرية قبول العرض أو رفضه.

وأكدت العربية أن كورونادو سيجلس مع وكيل أعماله خلال الساعات القادمة لدراسة العرض السعودي وتحديد موقفه منه، فيما أوضحت مصادر أخرى أن اللاعب مرحب جدًا باللعب للاتحاد.

صحيفة الإمارات اليوم لم تكتف بتأكيد موافقة الشارقة، بل كشفت عن قيمة الصفقة، مشيرة إلى أن عرض الاتحاد وصل إلى 12 مليون يورو ليُحقق النادي الإماراتي ربحًا وصل إلى الضعف بعدما كان قد اشترى كورونادو من باليرمو الإيطالي عام 2018 مقابل 6 ملايين يورو.

صانع الألعاب المميز الذي يرتبط مع الشارقة بعقد حتى صيف 2023 حظي بمسيرة رائعة في دوري الخليج العربي، إذ قاد فريقه للفوز بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه بعد تطبيق الاحتراف، كما فاز بجائزة أفضل لاعب أجنبي في البطولة موسم 2018-2019.

الأرجنتيني لعب مع الشارقة 70 مباراة سجل خلالها 43 هدفًا وصنع 31، وخلال الموسم الماضي لعب 25 مباراة ترك خلالهم بصمته على 24 هدفًا.