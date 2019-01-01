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كأس آسيا

رقم تاريخي لمنتخب قطر في تأهله لنصف نهائي كأس آسيا

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العنابي يحقق تأهلًا تاريخيًا بكأس أمم آسيا 2019
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا، بعد تخطي منتخب كوريا الجنوبية، في ربع نهائي البطولة القارية، باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة.

وحقق المنتخب القطري رقمًا تاريخيًا لأول مرة في تاريخه، بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وتأهل لنصف نهائي كأس آسيا.

المنتخب القطري أول منتخب عربي في تاريخ بطولة كأس أمم آسيا، يحافظ على نظافة شباكه في الـ5 مباريات الافتتاحية من أي نسخة.

منتخب قطر ثاني منتخب في تاريخ كأس آسيا، يحقق الانتصار في 5 مباريات متتالية، دون دخول مرماه هدفًا، بعد المنتخب الكوري الجنوبي الذي حقق هذا الرقم عام 2015.

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هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب القطري، التي يتأهل فيها إلى نصف نهائي كأس آسيا في تاريخه، حيث لم يستطيع بلوغ هذا الدور سابقًا.

منتخب قطر كان قريبًا من التأهل إلى نصف النهائي في نسختي 2000 و 2011، ولكنه خرج من دور الربع نهائي.

وينتظر منتخب قطر الفائز في مباراة الإمارات وأستراليا، في دور ربع النهائي، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.

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