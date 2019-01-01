رقم استثنائي لفاردي تحت قيادة رودجرز والستة الكبار يعانون من أهدافه

جيمي فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على أرسنال بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي.

حقق فريق ليستر سيتي اليوم الفوز على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعدما سجل اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس الهدف الأول وسجل جيمي فاردي الثاني والثالث، ليدخل النجم الإنجليزي التاريخ بعدة أرقام جديدة.

ويتألق فاردي بشكل واضح منذ قدوم المدرب براندن رودجرز المدير الفني السابق لليفربول ليتولى تدريب فريق ليستر سيتي في نهاية فبراير الماضي.

8 - Since Brendan Rodgers became Leicester manager, Jamie Vardy has scored more goals than any other player. Hatful. #LEIARS — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2019

وسجل نجم ليستر سيتي تسعة أهداف تحت قيادة رودجرز في خلال سبعة لقاءات كانت كلها في الدوري الإنجليزي خلال الشهرين الأخيرين، كما صنع هدف.

ويعد فاردي هو أكثر لاعب سجل أهدافًا في الدوري الإنجليزي خلال تلك الفترة منذ قدوم رودجرز لقيادة ليستر سيتي في نهاية شهر فبراير.

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ورفع فاردي كذلك من سجله التهديفي أمام الستة الكبار في الدوري الإنجليزي للهدف رقم 30 وجعل من أرسنال ضحيته المفضلة بثمانية أهداف، وخلفهم ليفربول بسبعة، وتوتنهام وإيفرتون بخمسة، ومانشستر يونايتد وواتفورد وهدرسفيلد وسيتي وسندرلاند ووست بروميتش بأربعة أهداف.