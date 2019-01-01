رفع قيمة مكافأة الفوز بالأهلي 13 مرة من أجل التتويج بالدوري

الأهلي يحفز لاعبيه من أجل التتويج بالدوري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على رفع مكافأة الفوز للاعبي الفريق من أجل التتويج بالدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ويسعى الأهلي للفوز في جميع لقاءاته من أجل التتويج بالدوري في الموسم الحالي، بعد تراجع المستوى في الفترة الأخيرة والخروج من البطولة الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن مكافأة الفوز ستتضاعف لـ13 مرة كل مباراة من أجل الفوز بالدوري المصري الممتاز.

وسيحصل كل لاعب على مبلغ 40 ألف جنيه كمكافأة الفوز في كل مباراة من أجل تحفيزهم للحصول على اللقب في الموسم الصعب الذي يمر به الأهلي.

وكانت اللائحة الداخلية للنادي الأهلي قد نصت على مكافأة الفوز بقيمة 3 آلاف جنيه و300، قبل أن تتضاعف لـ40 ألف جنيه.

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ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة السكندري السبت المقبل ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث سيكون لقاء صعب للغاية.