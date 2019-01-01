رفع حالة التأهب الأمنية في برشلونة استعداداً لمباراة سلافيا براج

المباراة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف في إسبانيا، عن رفع حالة التأهب استعداداً لمباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة على ملعب كامب نو، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

من المتوقع أن يسافر عدد كبير من مشجعين الفريق التشيكي إلى برشلونة، لذا تم ستكون الإجراءات الأمنية مشددة.

غضب رغم الانتصار - هل تكون مباراة سلافيا براج نقطة تحول موسم برشلونة؟

الفريق الكتالوني، حقق الفوز في الجولة الثالثة من المسابقة على براج في ملعبه، بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر وبوروسيا دورتموند أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يتذيل براج المجموعة بنقطة وحيدة.