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فاجأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم جماهيره بإصدار بيان بشأن المزاعم المنتشرة حول رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، لكأس السوبر السعودي في دولة الكويت .. لكن الطريقة التي اتبعها الأول في بيانه استفزت الجماهير كثيرًا!

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ما القصة؟

من المقرر أن تستضيف دولة الكويت كأس السوبر السعودي 2026-27 في ديسمبر المقبل؛ تحديدًا يومي 19 و23، بمشاركة النصر، الأهلي، الخلود والقادسية.

لكن دون أي مقدمات، خرجت بعض الشائعات بشأن اشتراط الدون على الاتحاد السعودي لكرة القدم ضرورة نقل كأس السوبر من دولة الكويت وإلا أن يشارك في البطولة.

مروجو تلك الشائعات، لم يكشفوا تفصيلًا دوافع الدون وراء هذا الطلب الغريب، وهو ما أثار الكثير من الجدل.

بيان الاتحاد الكويتي الغريب

الغريب وسط هذا الجدل أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم لم يجري اتصالاته مع الجهات الرسمية في نظيره السعودي أو نادي النصر، لاستبيان حقيقة الأمر.

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الجانب الكويتي لجأ للإعلامي السعودي تركي العجمة، حيث نقل التصريح الذي قاله قبل أيام عبر برنامجه التليفزيوني "المنصة"، لطمأنة جماهيره الراغبة في حضور السوبر، من أجل مشاهدة رونالدو من الملعب.

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العجمة كان قد أكد أن الدون متحمس لخوض السوبر والالتقاء بالجماهير الكويتية، بل وسيصل مع بعثة النصر إلى البلد المضيف قبل البطولة بيومين أو ثلاثة.

الفيديو الخاص بتصريحات الإعلامي السعودي تلك نشره حساب الاتحاد الكويتي عبر منصة "إكس"، مع تفريغ كلماته فيما يشبه بالبيان، وهو ما استفز الجماهير..

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استغراب الجماهير

اعتماد الاتحاد الكويتي لكرة القدم على مصادر تركي العجمة دون سند رسمي، استفز الجماهير كثيرًا، وكانت فرصة جديدة للجماهير، للتعبير عن غضبها من مجلس الإدارة الحالي..

أحد الغاضبين كتب: "انتوا مستوعبين أن هذا موقع رسمي لاتحاد الكرة الكويتي، ليس مصرين أنكم تطيحون من قيمتكم؟".

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فيما أضاف آخر: "أول مرة يصير اتحاد يأخذ مصادره من إعلامي"، قبل أن يعلق ثالث: "ترا هذا حساب الاتحاد الرسمي مو حساب إخباري!!!! انتوا مستوعبين؟؟".

جدل زيارات رونالدو مع النصر

الجدل في هذا الشأن لم يترك الدون منذ انضمامه للنصر في شتاء 2023، إذ ارتبط بدول كالعراق تحديدًا.

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رونالدو لم يلعب نهائيًا مع العالمي في العراق رغم خوض أكثر من مباراة قارية أمام فرقه، وهو ما أثار غضب الإعلامي العراقي، لكن الأسباب المعلنة بشكل رسمي ترجع الاستبعاد من تلك الرحلات إلى أسباب صحية تارةً ولإراحته تارةً أخرى.

كذلك ارتبط الجدل لفترة ما بدولة إيران، لكن رونالدو خاض بالفعل مواجهة أمام بيرسبوليس في طهران في 2023، وإن غاب بعدها عن الحضور.