رفض تأجيل مباراة الهلال والنصر رغم الضغط الآسيوي

وجود رغبة لتعديل موعد هذه المواجهة بسبب الاستحقاق الدولي المنتظر بالقرب من هذا الموعد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدم وجود نية لدى المسؤولين تأجيل المواجهة التي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر في ديربي الرياض.

وأكدت التقارير أن مباراة الفريقين التي ستُلعب يوم الـ29 من مارس القادم، وإنه لا توجد أي نيه لتغيير هذا الموعد.

وجاء طلب الأندية بسبب ضغط مباريات الدوري مع دوري أبطال آسيا، حيث لعبت الأندية الجولة الأولى آسيويًا وستلعب الجولة الثانية في منتصف الأسبوع، ويتخللھا خوض الجولة الـ23 من الدوري المحلي، إلا أن لجنة المسابقات في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الثانية، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ووضعت لجنة المسابقات هذا التاريخ بعد موافقة ناديي الهلال والنصر في الاجتماع الذي عُقد في لجنة المسابقات بحضور عادل البطي رئيس اللجنة السابق ونائبه صالح التويجري وعضوي اللجنة محيسن الجمعان وعبدالمجيد المنصور.

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حينها ضم الاجتماع كلاً من فهد المفرج مدير إدارة الكرة بنادي الهلال، ومحمد المسبل من نادي النصر، وموسى المحياني مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، وأحد أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد، وقد اتفق الرباعي على جدولة مبارياتهم، ووضعوها في الوقت الذي يناسبهم.