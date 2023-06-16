رفض النصر سابقًا .. نجم مصر قد ينتقل إلى الأهلي قريبًا

رفض النصر سابقًا فهل يوافق على الانتقال إلى النادي الأهلي الآن؟!

رفع النادي الأهلي، شعارًا واحدًا فقط؛ وهو تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بـ"قوة"، في الصيف الحالي؛ لمنع تكرار مأساة الهبوط التاريخي إلى "الدرجة الأولى"، في الموسم الرياضي الماضي.

الأهلي تعاقد بالفعل مع 3 صفقات رسمية - حتى الآن -؛ وهم متوسط ميدان نادي الهلال عبد الله عطيف، وثنائي التعاون سميحان النابت وفهد الرشيدي.

وفي هذا السياق.. أعلن موقع "في الجول"، عن مفاوضات شفهية بين إدارة الراقي والنادي الأهلي المصري؛ للتعاقد مع الحارس الدولي محمد الشناوي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونفى الموقع، تقديم العملاق السعودي، أي عرض رسمي حتى الآن، مؤكدة أيضًا على أن الشناوي، لم يعقد أي جلسة مع إدارة ناديه، لطلب الرحيل؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الأسطورة المصرية محمود الخطيب، قراره النهائي بشأن الاستغناء عن الحارس الدولي من عدمه، خلال الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي، رفض في وقتٍ سابق، عرضًا مغريًا من نادي النصر؛ وذلك احترامًا لفريقه الأهلي، الذي كان ينافس على أكثر من بطولة محلية وقارية وقتها.