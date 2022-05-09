رفض الممر الشرفي وطرد جمهور ريال مدريد .. إثارة الديربي اشتعلت في المدرجات

رغم عدم أهمية المباراة بالنسبة إلى نادي ريال مدريد إلا أن "ديربي مدريد" أمام أتلتيكو في قمة الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، إلا أنها كانت مثيرة في المدرجات.

أتلتيكو مدريد تمكن من الفوز بهدف دون رد مساء الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، لكن ما حدث قبل وأثناء المباراة من جماهير "الروخيبلانكوس" طغى على الأجواء.

وقبل المباراة، كان الحديث عن رفض أتلتيكو مدريد لعمل ممر شرفي، لتحية لاعبي ريال مدريد على تحقيق لقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات على نهايته.

ماذا حدث؟

جماهير أتلتيكو مدريد أظهرت عدم رضاها عن فكرة أن يقوم لاعبو "الروخيبلانكوس" بممر شرفي للاعبي ريال مدريد.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قامت جماهير أتلتيكو مدريد بتعليق لافتة خارج ملعب "واندا ميتروبوليتانو" قبل المباراة للتعبير عن استيائها من الفكرة.

أتلتيكو مدريد أكد على أنه لن يقوم بممر شرفي للاعبي ريال مدريد، على الرغم من التأكيد على احترام ما قدمه لاعبو "الملكي" وجهازه التدريبي بعد العمل الرائع الذي قاموا به هذا الموسم، لكن احترام جماهير أتلتيكو أكبر.

ماذا حدث في المدرجات؟

ما حدث في المدرجات كان أسوأ بكثير من مجرد لافتة، بعد أن نقلت كاميرات قناة "Movistar" الإسبانية صورًا تُظهر إجبار أب وابنه من مشجعي ريال مدريد على مغادرة الملعب، بعد أن تصادف جلوسهما في مدرجات مشجعي أتلتيكو.

الأب كان يرتدي وشاحًا لريال مدريد، فيما ارتدى الصغير قميص كريستيانو رونالدو مع النادي الملكي، لكنهما أجبرا على عدم مشاهدة الديربي بعد طردهما من المدرجات.

😡😡😡 Esto no puede pasar. Es fútbol, es un niño... Expulsan de la grada del Metropolitano a un padre y un hijo con la camiseta del Real Madrid https://t.co/qsCljaF2uK #AtletiRealMadrid #LaLiga #Derbi — MARCA (@marca) May 8, 2022

وبحسب الفيديو، قام الأمن باصطحاب الثنائي إلى خارج المنطقة التي كانا يجلسان فيها، بعد تعرضهما لإهانات من قبل مشجعي أتلتيكو مدريد.

وتسبب الغضب في اندلاع معركة بين مشجعي أتلتيكو مدريد أنفسهم، حيث ألقى البعض باللوم على البعض الآخر في المشهد المؤسف الذي التقطته الكاميرات بينما واصل الآخرون توبيخ مشجعي ريال مدريد.

وكان على أمن الملعب أن يتحرك لأن مشجعي أتلتيكو أنفسهم كانوا يواجهون بعضهم البعض في المناقشة.

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