رفض الشباب ويريده جلطة سراي .. نجم ليل يُحدد طلباته ويعرض نفسه على الاتحاد

هل تُصبح منافسة ثلاثية على اللاعب؟

رغم أن الموسم الجاري من الدوري السعودي لم ينته بعد، إلا أن مختلف الأندية بدأت تضع خطط سوق الانتقالات وكيفية دعم الصفوف، وضمن هذا الإطار يبدو أن الصيف سيشهد تنافسًا ساخنًا بين الاتحاد والشباب وجلطة سراي على نجم ليل تشيكا.

لاعب الوسط البرتغالي مرتبط بعقد مع ليل ينتهي بنهاية يونيو القادم، وقد ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة بالانضمام إلى جلطة سراي لكن المفاوضات لم تصل للنهاية السعيدة بعد مما سمح لأندية أخرى بالتدخل وعلى رأسها الشباب، كما أوضح الصحفي عناد الرشيد.

ما هي تفاصيل عرض الشباب المرفوض لتشيكا وما هي طلباته؟

الرشيد أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر أن إدارة الشباب بقيادة خالد البلطان تقدمت بالعرض الرسمي الأول للتعاقد مع تشيكا بالفعل، خاصة أنه دخل الفترة الحرة في عقده خلال يناير الماضي.

وأفاد أن العرض الذي رفضه تشيكا تضمن توقيعه على عقد يمتد لـ4 سنوات مقابل حصوله على 3.25 مليون دولار سنويًا.

ورغم أن طلبات اللاعب المالية قريبة جدًا من العرض الشبابي، إلا أن الرفض جاء لسببين هما رغبته في الانضمام لنادٍ جماهيري واعتراضه على مدة العقد.

الرشيد أوضح أن صاحب الـ27 عامًا يرغب في توقيع عقد يمتد لـ3 سنوات فقط، ويهدف للحصول على راتب سنوي قدره 3.5 مليون دولار.

الصحفي في جريدة اليوم السعودية أكد أن اللاعب تم عرضه على الاتحاد لكن الإدارة بقيادة أنمار الحائلي رفضت الرد وفضلت تأجيل الملف بالكامل حتى انتهاء الموسم خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الهلال على اللقب.

من هو تشيكا المرشح للعب في الدوري السعودي؟

تشيكا انضم إلى ليل قادمًا من براجا بالإعارة أولًا يناير 2017، وبعد 6 أشهر اشتراه النادي الفرنسي نهائيًا ومن ثم أعاره لموسم 2017-2018 إلى ديجون، وقد عاد مطلع موسم 2018-2019 وأصبح أحد العناصر المهمة في وسط الفريق.

لعب تشيكا مع ليل 149 مباراة في جميع البطولات المحلية والخارجية، سجل بها 9 أهداف وصنع 7، وقد كان جزءًا من الفريق المتوج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2020-2021 وكأس فرنسا 2021-2022.

لعب تشيكا 31 مباراة مع ليل في الموسم الأخير منها 7 في دوري أبطال أوروبا، وقد سجل بها 4 أهداف وصنع واحد.

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