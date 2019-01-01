رفض الأمر شتاءً وفتح الباب بشأنه صيفًا.. إنتر يوارب باب بيريزيتش أمام آرسنال

آخر التطورات بشأن بيريزيتش بين إنتر ميلان وآرسنال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن إدارة نادي إنتر ميلان رفضت العرض المقدم من قبل آرسنال بخصصو استعارة الدولي الكرواتي إيفان بيريزيتش حتى نهاية الموسم.

وكان آرسنال قد دخل في مفاوضات خلال الفترة الأخيرة من أجل التعاقد مع بيريزيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

ورفض إنتر ميلان خيار أحقية الشراء، حيث أراد أن يضع في العقد ما يلزم آرسنال بالتعاقد مع اللاعب بشكل دائم بعد نهاية فترة إعارته.

وبعد مفاوضات وشد وجذب بين هذا المعسكر وذاك، فضل إنتر ميلان رفض خيار الإعارة حتى نهاية الموسم، وترك الباب مفتوحًا أمام المفاوضات مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت عدة أخبار قد أشارت إلى أن إنتر ميلان سيحاول استغلال رغبة آرسنال في ضم إيفان بيريزيتش من أجل التعاقد مع صانع ألعابه مسعود أوزيل.

يذكر أن إيفان بيريزيتش كان قد صرح في أكثر من مرة من قبل حول رغبته في الانتقال إلى صفوف أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.