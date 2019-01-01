رفض استئناف النصر على عقوبة ديربي الرياض

لجنة الاستئناف ترفض اعتراض النصر

أصدر لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارها بشأن استئناف نادي النصر الذي قدمه بشأن الغرامة المالية عقب مباراة ديربي الرياض.

وكان النصر قد فرض عليه غرامة مالية ضد النصر بعد قيام الجماهير بإلقاء بعض زجاجات المياة في ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

وتقدم النصر باستئناف على الغرامة المالية التي فرضت عليه بقيمة 107.500 ريال سعودي، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وتسديد حلال 30 يومًا.

ورفضت اللجنة الاستئناف المقدم من تجاه النصر، على الغرامة وأكد أن الغرامة واجبة التنفيذ من جانب العالمي بعد استحقاقها بعد قيام الجماهير بهذا الفعل.

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وحذرت اللجنة نادي النصر بتكرار الواقعة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستشدد العقوبة في حالة تكرارها.

ويتواجد النصر في المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة متساويًا مع الهلال المتصدر، بعد مرور 10 جولات من البطولة.

وخسر النصر أمام الوحدة بهدف دون رد، ضمن الجولة العاشرة، في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين.