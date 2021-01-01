رغم وضعه المتهز في تشيلسي .. لامبارد يحلم بتدريب برشلونة

لامبارد ما زال يحلم ببرشلونة

يأمل المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد الذي يعيش خطواته الأولى على مقاعد البدلاء كمدير فني في الوقت الحالي أن يصبح مديرًا فنيًا لبرشلونة، وفقًا للصحفي جيليم بالاجوي في "Esport 3".

ولم يتمكن المدير الفني الإنجليزي من القيام بذلك خلال رحلته كلاعب لكنه يأمل أن يتمكن من الانضمام إلى الفريق الكتالوني كمدرب في قادم السنوات.

بدا لامبارد عدة مرات قريبًا من الانضمام إلى برشلونة وكان يمثل التوقيع المحتمل للفريق الكتالوني دائمًا في أكثر من حقبة.

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عندما كان لاعبًا في تشيلسي لم يغلق الباب في وجه الفريق الكتالوني رغم انتمائه للبلوز، على الرغم من أن العملية لم تنجح أبدًا في نهاية المطاف.

ويعيش فرانك لامبارد وضعًا مهتزَا في تشيلسي حيث ذكرت عدة مصادر إنجليزية أنه قريب من الإقالة بسبب تراجع النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من أنه نجح بالفعل في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، إلا أنه يحتل المركز التاسع حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فقط الوقت سيحدد ما إذا كان حلم لامبارد بأن يصبح مدربًا لبرشلونة يمكن أن يكون حقيقة في يوم ما أم لا، على المدى القصير لا يبدو ذلكخيارًا قابلاً للتطبيق.

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يذكر أن فرانك لامبارد قد قاد تشيلسي للخسارة في المباراة الأخيرة له أمام مانشستر سيتي بثلاثية زادت من علامات الاستفهام حول وضعه مع البلوز.