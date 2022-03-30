رغم نفي يونايتد .. مؤشرات اقتراب تين هاج تتزايد!

ناقش نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفعل الشؤون الاقتصادية والموعد المحتمل للإعلان عن تولي إريك تين هاج مهمة المدرب الجديد في "أولد ترافورد".

واقترب مانشستر يونايتد من اتخاذ القرار النهائي بشأن مدرب الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الانتهاء من عملية المقابلات الشخصية.

ومن المفهوم أن مانشستر يونايتد أجرى مقابلات مؤخرًا مع ثلاثة مدربين، من بينهم إريك تين هاج والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويُعتقد الآن أن الصراع انحصر بين مدربي أياكس وباريس سان جيرمان للحصول على منصب المدير الفني الجديد في مانشستر يونايتد.

ما هي مؤشرات اقتراب تين هاج من يونايتد؟

حسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن مصادر مقربة من تين هاج وأياكس أشارت إلى أن المحادثات قد تطرقت بالفعل إلى الشؤون المالية والتعويض الذي سيحصل عليه النادي الهولندي، والموعد المحتمل للإعلان الرسمي، وهو الأمر الذي نفاه مانشستر يونايتد.

ويريد تين هاج الحفاظ على علاقته مع أياكس، حيث يتطلع إلى إنهاء الموسم بقوة، خاصة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري الهولندي مع أيندهوفن.

ومن المفهوم أن أياكس أعطى يونايتد الضوء الأخضر للتحدث مع تين هاج حول الوظيفة.

ماذا قيل عن الأمر؟

ويبدو أن جيري هامسترا، المدير الرياضي الجديد في أياكس، قد اعترف بالفعل أن تين هاج سيغادر الفريق بنهاية الموسم.

وقال هامسترا في تصريحات لصحيفة "Voetbal International" الهولندية: "سيكون من الرائع أن يظل تين هاج مدربنا في الموسم المقبل".

وأضاف: "لا يزال لديه عقد، لكننا جميعًا نعرف كيف يعمل العالم، في الوقت الحالي هو يركز على الموسم الحالي والمنافسة على اللقب، وسيحدد الوقت ما سيحدث بعد ذلك".

وهناك فريقان آخران لم يتم الكشف عنهما مهتمان بالحصول على خدمات تين هاج، أحدهما من إنجلترا والآخر من ألمانيا.

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