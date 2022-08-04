رغم نبذ النصر له .. الزمالك يحاول مع أبو جبل مجددًا والحارس يصر على شروطه

يبدو أن جاباسكي لديه عدة عروض مغرية أخرى

حلقات لا نهاية لها بشأن مستقبل محمد أبو جبل؛ منتخب مصر، بعدما رفض نادي النصر السعودي تفعيل العقد المبرم بينهما، وحصل على مخالصة مالية من ناديه الزمالك، لكن مسؤولو القلعة البيضاء قرروا المحاولة من جديد.

مخالصة من الزمالك ورفض من النصر:

قصة الحارس مع الغموض بدأت منذ نهاية كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، إذ تألق بها بشكل كبير وقاد الفراعنة للنهائي، وسط أداء تاريخي منه.

بعدها تحدثت الصحف السعودية عن توقيع جاباسكي عقود انتقاله للنصر بدايةً من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

لكن قوبلت هذه الأنباء باعتراضات واسعة من قبل جمهور العالمي، إذ يرون أنه لا يناسب فريقهم، في ظل أدائه المتواضع مع الزمالك عقب البطولة القارية للمنتخبات.

وبالفعل استجابت إدارة النصر للجماهير وأعلنت بشكل رسمي التعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي.

ووسط رفض النادي السعودي له، أعلن مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، بشكل رسمي نهاية عقد الحارس وأنه حصل على مخالصة مالية مقابل تنازله عن مليوني جنيه مصري.

الزمالك يحاول من جديد وجاباسكي يصر على شروطه:

يبدو أن تأكيدات مرتضى منصور برفض جاباسكي نهائيًا، ما هي إلا مجرد تهديدات فقط، وأنه تراجع عن موقفه.

وفقًا لصحيفة "الأهرام" المصرية فإن الزمالك فتح من جديد خط مفاوضات مع الحارس، لتجديد عقده، بعد التأكد من عدم إتمام انتقاله للنادي السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي القلعة البيضاء اضطروا لذلك، بعدما فشلوا في ضم حارس مرمى جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وأوضحت "الأهرام" أن الزمالك عرض على جاباسكي التجديد مقابل خمسة ملايين جنيه سنويًا، لكن الحارس رفض العرض، مشترطًا الحصول على عشرة ملايين من أجل التجديد.

ويبدو من إصرار أبو جبل على موقفه أنه يمتلك أكثر من عرض، إذ أكدت التقارير أن لديه عروض مصرية وأخرى سعودية.